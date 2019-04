Y de repente, el Tudelano

En esto del fútbol, a veces lo menos importante es el partido del domingo. Hasta que llega el partido del domingo. Eso ha pasado esta semana en el entorno racinguista, pendiente de la sentencia a tres años y medio de cárcel para Harry, de las condiciones para la venta de las entradas del derbi de El Malecón que comenzarán a venderse el lunes (con prioridad para las peñas y los 1500 socios más antiguos), de la marcha de las negociaciones de Chuti Molina para fichar el nuevo nueve y muy poco, o nada, de la visita del Tudelano. Pero eso se acabó, ya está aquí el partido (domingo 17:00) y el Racing necesita reencontrarse con el buen juego, incluso más que con la victoria, pese a los dos últimos empates.

Iván Ania no va a poder contar para recibir a los de la Ribera con Óscar Gil, sancionado tras su expulsión en Lezama, ni con los lesionados Enzo Lombardo y Jon Ander. No habrá descartes, puesto que solo quedan 18 jugadores aptos para jugar este domingo. Fiel a su estilo, el ténico ovetense no hará ninguna revolución en el once, aunque sí algún retoque, como la vuelta de Olartua al centro de la defensa y no es descartable que Sergio Ruiz no salga de inicio y se peleen por su puesto Quique Rivero y Rafa De Vicente.

El Tudelano, aún en puestos de riesgo en la tabla, llega a Santander en plena remontana, con solo una derrota en los últimos ocho partidos.