Naturpellet pierde 2-1 ante el colista

Los primeros minutos de partido fueron para el equipo de Antequera. Mentalizados de la importancia del choque, los de Moli ejercieron una asfixiante presión desde el inicio en la salida del balón de la escuadra blanca que provocó las primeras ocasiones del partido para los locales. Pablo Ibarra fue el jugador más activo en los primeros compases del duelo con dos disparos que se marcharon rozando la portería defendida por Thiago Soares. Minutos más tarde, fue Óscar el que a punto estuvo de sorprender al cancerbero brasileño en su primera intervención del encuentro con un remate cruzado.

La escuadra universitaria acosó la meta visitante en un excelente arranque. Una rápida combinación en el minuto siete de partido entre Luis García, Nano y Miguel Fernández a punto estuvo de costar el primer tanto del partido a Naturpellet Segovia. Sin embargo, fue Nando el que casi firmó el primero a pase de Luis García. Previamente, los visitantes protagonizaron su primer acercamiento con peligro sobre la meta de Cone con un tiro demasiado cruzado de Álvaro.

El trascurso de los minutos propició que el dominio local se acabase repartiéndose ambas escuadras las oportunidades para estrenar el marcador. En el minuto doce, el conjunto dirigido por Diego Gacimartín gozó de dos ocasiones para haberse puesto por delante en el marcador. La primera de ellas con un disparo de Chus que atajó sin problemas Cone. Acto seguido, Iago Rodríguez buscó con un potente envió a Antonio Diz que se quedó a escasos centímetros de poder rematar de cabeza. A la tercera fue la definitiva. En el minuto trece, Edu aprovechó un despiste del equipo local para convertir el primero de la noche tras un saque de banda.

No obstante, poco duró la ventaja a Naturpellet Segovia. Saura puso acto seguido el empate en el marcador al hacer bueno el rechace de Thiago Soares al remate de rabona de Pablo Ibarra. Al filo del descanso BeSoccer UMA Antequera a punto estuvo de marcharse por delante al descanso con una tremenda volea de Miguel Conde, pero el travesaño de la portería de los de Segovia impidió que se rompiese el empate.



Tras el paso por vestuarios, ambas escuadras se repartieron las ocasiones para haber desequilibrado el marcador. Álex Fuentes fue el artífice de la primera ocasión en el arranque con un balón al que estuvo a poco de rematar. Por parte de los locales de nuevo fue Pablo Ibarra el jugador más activo en la faceta ofensiva. Hasta tres ocasiones tuvo el pívot madrileño para haber materializado un nuevo tanto de los de la Ciudad de los Dólmenes en estos veinte minutos restantes. Sin un dominador claro sobre la superficie del Fernando Argüelles, tanto verdes como blancos lo intentaban, pero sin demasiado acierto en los metros finales.

Fueron los porteros los que coparon el protagonismo en este tramo del choque. Cone y Thiago Soares mantuvieron a su equipo con vida con numerosas intervenciones de mérito que hicieron que el empate se mantuviese en el electrónico. En un ejercicio de resistencia por parte de ambos equipos, Nano se topó con un paradón de Thiago Soares cuyo rechace lo acabó mandando Alvarito, ex de Naturpellet Segovia, al larguero. En la otra área, Buitre buscó fortuna con un disparo que se marchó a la lateral de la meta de Cone.

A dos minutos para el final, Raya perdonó el segundo de Naturpellet Segovia a boca de gol. Los que no perdonaron fueron los locales. Pablo Ibarra, que estuvo buscando el gol durante todo el encuentro, finalmente logró mandar el esférico al fondo de la portería visitante con un potente disparo raso del ex de Levante UD FS. Alvarito a punto estuvo de matar el partido con un disparo a puerta vacía que se marchó rozando la meta de los de Castilla y León. Sin tiempo para más, los de Moli se rencontraron con el triunfo en casa siete jornadas después. Naturpellet se queda en una situación complicada a falta de dos jornadas para el final de la temporada regular.

Seguir leyendo