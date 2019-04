Se continúa perfilando un cartel de lujo para el 25 Aniversario de BluesCazorla

Welcome Back, Caledonia Blues Band!!

La mejor banda de blues que ha dado este país, Caledonia Blues Band, se reúnen en una actuación única para el BluesCazorla 2019 coincidiendo con su 30º aniversario. Caledonia Blues Band confirma única fecha coincidiendo con su 30º

Aniversario. Será en el Festival de Blues de Cazorla que se celebrará los días 11, 12 y 13 de julio en Cazorla. La mítica banda sevillana se une así a las primeras confirmaciones del festival: Sugar Ray & the Bluestones con Little Charlie Baty y Duke Robillard, Melvin Taylor, John Primer y Eric Bibb and Others.

Fue tal día como hoy, pero hace la friolera de 30 años. En el mes de abril de 1.989, cinco jóvenes bluseros de Sevilla se embarcaban en la grabación de su primer disco, un álbum que marcaría a fuego los cimientos del blues en nuestro país, “Just rhythm and blues” era su título y ellos eran Caledonia Blues Band: Mike Lindler, Lolo Ortega, Mingo Balaguer y Rama, ponían nombre a una formación que supo a lo largo de su carrera ser el “referente” absoluto de blues patrio, su disolución haya por el año 98 nos dejo huérfanos de una de las carrera más celebradas por público y crítica de este género.

Componentes de la banda / MJBayona

Ellos fueron militantes convencidos y lo demostrarían con cada uno de sus trabajos y por supuesto con cada una de sus actuaciones todas a un nivel insuperable para el resto de bandas que habían crecido bajo su influencia. Desde su sección rítmica liderada por Paco y Rama, la armónica del maestro Mingo o los riffs Imposibles del genio Lolo Ortega y todo ello salpicado por uno de los mejores “frontman” del Guadalssissippi Mr Michael Linder.

Ahora y 25 años después del primer Cazorla, “estábamos en la obligación moral de rescatarlos y de volver a presentarlos en un aniversario tan especial como el que nos ocupa; 25 años de BluesCazorla - 30 años de Caledonia Blues Band”, comentan desde la organización y dirección del festival.

“Honestamente creemos que pocas o casi ninguna confirmación nos hacen más ilusión que esta. No ha sido fácil ; pero el esfuerzo por parte de todos para conseguirlo sin duda ha merecido la pena”.

Como también consideran que ha sido una gran suerte,” alguien tenía que hacerlo y nos alegra que nos hayan elegido a nosotros para esta que será su única y quizás última actuación, en exclusiva y en Cazorla, vuelven la Caledonia Blues Band, prepárense esto es serio”, confirman desde Riffmusic.

Desde donde Christopher Ortiz anuncia que habrá más grandes sorpresas de artistas por confirmar que” harán de este cita con el blues una de las más especiales de su historia”.