De cotxes

Cal millorar el transport públic metropolità. No ho dic jo, que també, ho diu un regidor de l'Ajuntament de València, Sergi Campillo, quan respon als veïns de El Saler que demanen més places d'aparcament en la Devesa. És clar, a més transport públic menys cotxes particulars. Eixa és la recepta. Encara no hi ha una vareta màgica que faça desaparèixer els cotxes. Que li ho diguen sinó als veïns dels carrers Castelló, Segorbe, General Sanmartín, Alcoi, Alacant... que s'han quedat sense lloc d'aparcament. És cert, l'aparcament no és un dret... però la realitat és que encara la gent necessita el cotxe perquè no pot apanyar-se amb el transport públic. Cal més transport públic, cal més pedagogia.