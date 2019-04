Con el cuarto puesto a tiro de piedra

Quedan mínimo once partidos esta temporada (ocho de Liga, uno de Copa y dos de Europa League), que podrían llegar a ser hasta catorce si el Valencia se metiese en la final del torneo europeo. Algo menos de dos meses de competición en los que el equipo mantiene completamente vivos todos sus objetivos; el fundamental, el de jugar la Champions la próxima temporada lo tiene al alcance a través de dos vías: de la vía doméstica, si termina en la cuarta posición, y la vía europea, si ganase la Europa League.

Y si tenemos en cuenta la trayectoria reciente del Valencia, la verdad es que es para ser muy optimistas al respecto, puesto que el pasado miércoles, con su victoria ante el Real Madrid, alcanzó un récord que nunca antes había logrado a lo largo de sus cien años de historia: el de estar diecisiete partidos oficiales consecutivos sin perder. Desde que perdió en Getafe el 22 de enero, hace dos meses y medio ya, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey, el Valencia ha encadenado diez victorias y siete empates contando las tres competiciones: cinco victorias y cinco empates en Liga, dos victorias y un empate en Copa, y tres victorias y un empate en Europa League.

Habría que hacer un pequeño matiz a este registro histórico, puesto que en la temporada 2001-02, la de la primera Liga con Rafa Benítez en el banquillo, el Valencia estuvo diecinueve partidos seguidos sin perder, pero hubo un borrón en medio de esa racha, aquel partido de Copa del Rey en Novelda que el Valencia ganó en el campo, pero que se le dio por perdido en los despachos por alineación indebida de cuatro extracomunitarios. Así que realmente ese Valencia sí que tuvo esa racha de partidos consecutivos sin conocer la derrota, pero no computa como tal por esa noche de Novelda que sí que quedará en el balance negativo de la historia del club.

Otro dato esperanzador, tras la victoria ante el Real Madrid, el Valencia ya ha sumado tantos puntos en la segunda vuelta como los que acumuló en la primera, y eso que aún restan ocho jornadas para la conclusión de la competición. Lleva 46 puntos, tras haber llegado al ecuador del campeonato con 23 y situado en décima posición, lejos de los puestos europeos. La tendencia del Valencia de Marcelino en esta temporada es inversa a la de las campañas anteriores del técnico, tanto la pasada en este club como las de sus anteriores equipos, ya que los conjuntos del entrenador asturiano habían rendido tradicionalmente mejor en las primeras que en las segunda vueltas de la Liga.

Para la visita a Vallecas, Marcelino sí que podrá alinear de inicio a Dani Parejo, pese a que contra el Real Madrid vio su quinta tarjeta amarilla, pero el Comité de Competición estimó las alegaciones al acta presentadas por el Valencia y le retiró la sanción. Así que ahora el capitán sigue con cuatro amarillas y es uno de los siete jugadores al borde de la suspensión por acumulación de amonestaciones, junto a Ferran Torres, Santi Mina, José Luis Gayà, Daniel Wass, Francis Coquelin y Facundo Roncaglia. Si alguno de ellos viera la amonestación en Vallecas se perdería el derbi ante el Levante, fijado para el domingo 14 a las 20:45 en Mestalla.

De esos siete, uno no estará por lesión, Francis Coquelin, que seguirá siendo baja junto a Rubén Sobrino y Cristiano Piccini. Pero las buenas noticias no son sólo la disponibilidad de Parejo al no tener sanción, sino también el alta en la convocatoria de Gabriel Paulista, que no pudo actuar el pasado miércoles en Mestalla por un proceso febril. Marcelino sólo hizo un cambio en el once entre los partidos de Sevilla y Real Madrid, y asegura que habrá rotaciones para este choque de Vallecas haya muchas más

El Rayo llega a la cita tremendamente exigido. Su último partido supuso un duro mazazo a las esperanzas de salvación porque llegó a estar muy cerca, pero ahora está muy lejos. Iba ganando en el descanso de su partido en Ipurua contra el Eibar por 0-1, pero lo terminó perdiendo por 2-1. Es decir, llegó a estar a tres puntos de la salvación, pero ahora está a seis. Y teniendo en cuenta lo que les cuesta sumar a los equipos que están en la parte baja de la clasificación, seis puntos es una distancia demasiado grande, así que el Rayo va a buscar la victoria casi a la desesperada; una forma de jugar, la habitual de los equipos de Paco Jémez, pero ahora incluso magnificada por las urgencias, que en principio es la que mejor le viene a la filosofía del Valencia de Marcelino.