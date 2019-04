Homenaje a toda una vida

La historia del boxeo en Vigo tiene nombre propio: Paco Amoedo. A los 25 años de edad se calzó los guantes y cincuenta más tarde no ha conseguido sacudirse la pasión y el amor a este deporte del cuerpo. Una historia llena de citas históricas, de trofeos, de triunfos y también, claro, fracasos de los que no ha quedado más remedio que levantarse para seguir luchando, para, como él dice, morir en el ring. Luchar por un deporte como es el boxeo, en ocasiones cuestionado y a veces minoritario es luchar doblemente, no sólo en el ámbito deportivo, sino también en el ámbito profesional, para poder mantener vivo un deporte que ha ayudado y ayuda a muchos chavales, siempre que tengan ganas e ilusión. Por todo ello, este viernes la Federación Española ha querido rendirle homenaje con la celebración de una velada homenaje que agradece que se produzca en vida, y con la que, entiende se reconoce no sólo su trabajo, sino la importancia de este deporte. Ante los rumores de que incluso haya una estatua…

TT

En cualquier caso, un merecido homenaje a una vida de lucha por una pasión, con los guantes primero, y sin ellos después.