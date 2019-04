Difícil, pero no imposible

El Real Zaragoza fue capaz de salvar una importante bola de partido ante el Nástic y conseguir tres puntos fundamentales para dar otro paso hacia la permanencia. En Cádiz termina la ruta de los lunes para el club aragonés, bicoca de la televisión en abierto. Será el tercero consecutivo con el perjuicio que supone para la afición, en esta ocasión la gaditana, como lo sufrió la zaragocista en el choque ante los tarraconnenses.

Para no perder las malas costumbres, las lesiones han vuelto a condicionar la preparación del partido. Víctor Fernández no ha podido repetir ni una sola alineación. En esta ocasión, Lasure es el damnificado al recaer el pasado jueves de una leisón muscular. El canterano reapareció frente al Nástic, pero no podrá estar en el Ramón de Carranza. Menos mal que Nieto vuelve, tras cumplir un partido de sanción, porque si no, Víctor se hubiera quedado sin lateral zurdo.

Para montar el once, en defensa tiene las habas contadas con Delmás, Gutián, Verdasca y el mencionado Lasure, así como Alex Muñoz como único recambio para el banquillo. El técnico zaragozano podría modificar la medular y el ataque con la participación asegurada de Eguaras, Igbekeme, Soro y Álvaro, y dos puestos para la terna: Javi Ros, Pep Biel y Linares.

En Cádiz suenan aires de fiesta. El equipo de Cervera es sexto, puesto de play-off, y se encuentra a seis puntos del ascenso directo. Es decir, los andaluces necesitan ganra sí o sí a un Real Zaragoza que esta temporada no ha sido capaz imponerse a ninguno de los seis primeros clasificados. Sin duda, otro aliciente para los futbolistas de cara a sumar tres puntos que le permitan tocar la permanencia con la punta de los dedos.

En la radio

El Cádiz-Real Zaragoza lo podrán seguir desde las 20,30 en Carrusel Deportivo Aragón, a través de Ser+(98.6 FM), Radio Zaragoza (873 OM), www.radiozaragoza.es y dispositivos móviles.