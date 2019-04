Una FP de medallas (en plural)

El presidente aragonés ha recibido a los alumnos de FP que la semana pasada participaron en Madrid en las llamadas Olimpiadas Spain Skills, los campeonatos de España de Formación Profesional.

Aragón quedó en cuarta posición, con una medalla de oro, 4 de plata y dos de bronce. La medalla de oro la consiguió David Franco en una prueba que consistía en la realización de una página web. Con el oro conseguido, participará en el mundial que se celebra este verano en la ciudad rusa de Kazán: "Lo afrontaré echándole ganas y habrá que prepararse bien porque habrá un nivel bastante alto", ha explicado. Para el europeo, "tengo más tiempo", ya que es dentro de un año.

María Ibañez cursa FP, un modulo de Panadería, consiguió la medalla de plata. Tuvo que hacer una elaboración artística, y cuenta que fue complicado. "Para mí, el problema fue el tiempo y estar en un ambiente que no conoces, con maquinaria con la que no has trabajado nunca y bajo la presión a la que estás sometido, porque es cara al público continuamente".

En la recepción de estos estudiantes, el presidente aragonés ha puesto en valor la capacidad de innovación y de investigación que también tiene la Formación Profesional. Lambán ha explicado que la FP es seguramente la política activa de empleo más eficaz.

Los 22 estudiantes aragoneses que participaron en la Olimpiada han recibido un diploma, que incluye un CD con estas palabras del investigador Santiago Ramón y Cajal: "Si hay algo en nosotros verdaderamente divino es la voluntad; por ella forjamos la personalidad, templamos el carácter, reconstruimos el cerebro y nos superamos diariamente. La misión trascendental del educador es desarrollar alas en los que tienen manos y manos en los que tienen alas".