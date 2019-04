Malestar por los cortes eléctricos en Lopera

Los vecinos de Lopera muestran su malestar por los cortes en el suministro eléctrico del alumbrado público que se han venido produciendo en los últimos días en este y otros municipios de la provincia de Jaén. En este sentido, la alcaldesa de Lopera, Isabel Uceda, asegura, en declaraciones a Ser Andújar, que se trata de una situación insostenible que genera numerosas molestias afectando la calidad de vida de los vecinos. Es por ello, que reclama a Endesa,- la empresa suministradora del servicio eléctrico-, que resuelva de manera urgente e inmediata este problema.

La regidora afirma que, una vez trasladada la reclamación a Endesa, la compañía eléctrica apunta que los cortes del suministro de luz se deben, como explica, a un problema de adaptación del alumbrado público con unos aparatos de control de potencia. “Entiendo que unas medidas de caución de estas características no se deberían haber tomado, ya que hay otras medidas para que los ayuntamientos nos hubiéramos adaptado a la normativa vigente. Considero que privar de un servicio público como el alumbrado a los municipios me parece que no es la mejor decisión”, comenta Uceda.

Ante esta situación, la alcaldesa no descarta la posibilidad de emprender acciones legales contra la empresa eléctrica y solicita que se establezca un periodo para que los Ayuntamientos se puedan adaptar a la normativa vigente. Esto conlleva, como remarca, un mayor coste para las arcas municipales.