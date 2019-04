Una nueva planta fotovoltaica se instalará en Santa Cruz de Mudela

Una nueva empresa fotovoltaica se instalará en la localidad ciudadrealeña de Santa Cruz de Mudela. Sería la segunda de estas características que solicita asentarse en este municipio. Una planta que, según ha podido conocer SER Valdepeñas, contará con una potencia de 5 MW y se asentará en una extensión de 10.000 metros cuadrados.

Esta segunda planta fotovoltaica entraría en funcionamiento este mismo verano. Todo ello, tal y como ha asegurado su alcaldesa, Gema García, porque la empresa vasca que acometerá esta planta debe de justificar las subvenciones europeas concedidas para este fin. Unas instalaciones que se van a asentar en los terrenos de unos particulares, junto a la estación subeléctrica de esta localidad ciudadrealeña.

Sin embargo, en un primer momento, el consistorio le ofreció los terrenos que se encuentran en el Polígono Industrial sin desarrollar. Pero, esta opción fue desechada debido a la rapidez con la que se quiere instalar esta empresa. Unos terrenos que podrían haber aportado más de 1.500 euros mensuales a las arcas municipal, ya que se iban a ceder en régimen de alquiler.

No obstante, no es la única planta de este tipo, ya que en esta localidad se asentará otra. Una empresa sudamericana que "sí o sí se va a instalar en el municipio", ha remarcado la propia García. En esta línea, García asegura que el proyecto está muy avanzado y que han obtenido el ok a las catas arqueológicas, al realizarse esta instalación en terrenos protegidos.

Finalmente, ambas instalaciones repercutirán en las arcas municipales de esta localidad, a través de los impuestos que deberán de pagar por asentarse. A pesar de ello, el impacto en el empleo será bajo, puesto que requiere de un personal mínimo este tipo de instalaciones.