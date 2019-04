La salvación del Conquense pasa por reencontrarse con el gol

Nuevo partido vital para la permanencia el que este domingo a partir de las doce de la mañana midel a la Balompédica con el Atlético Levante. Un choque donde tras los últimas jornadas sin ganar se antoja clave para las aspiraciones del equipo que viene haciendo buenos partidos pero que no acaba de encontrar el premio de los tres puntos.

La falta de gol en estas últimas jornadas ha lastrado al equipo para sumar de tres en tres. La sequía desde que Pablo Aguilera no ve puerta está siendo una losa para un equipo que ve como los fichajes que llegaron en el mercado de invierno, salvo el sevillano, no han marcado aún. Muchas miradas por tanto puestas en el nigeriano Chrisantus, fichaje estrella y que seguramente vuelva a tener una oportunidad de demostrar si es o no el jugador que se espera que sea. El venezolano Novoa, aunque en su caso ha mediado una lesión y un problema familiar, también debe empezar a aportar más si la Balompédica no quiere cerrar en un año su andadura por la Segunda B.

La otra gran duda será saber si el zaragozano mantendrá la defensa de cuatro que también lo hizo ante el Cornellá o vuelve a la de cinco, con tres centrales y laterales largos.