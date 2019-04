Suspendido el juicio por la apropiación de 75.000 euros de una octogenaria

La Sección Octava de la Audiencia Provincial ha suspendido este viernes el juicio contra un hombre acusado de apropiarse de 75.000 euros de una amiga octogenaria durante cinco años hasta el momento de su muerte, unos hechos por los que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de seis años de cárcel.

El tribunal ha aceptado la petición del Ministerio Público y de la acusación particular, a las que no se opuso la defensa, en base a no tener constancia de que algunas pruebas solicitadas se hubieran trasladado a las partes. En concreto las acusaciones han pedido que se les traslade los informes requeridos a dos entidades bancarias sobre los movimientos de cuentas y una prueba caligráfica de la firma del testamento de la víctima, fallecida en 2017.

La Fiscalía imputa al acusado un delito de apropiación indebida y otro de falsedad con el agravante de abuso de confianza por haberse apropiado de 75.000 euros de las cuentas de su amiga octogenaria desde 2012 a 2017 y solicita una pena de 6 años de prisión. También pide indemnizar a los herederos con 75.843 euros en concepto de responsabilidad civil y el pago de una multa de 6.480 euros.

En el escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público sostiene que aprovechándose de su amistad con la víctima, que falleció el 22 de enero de 2017 a los 89 años dejando como herederos a su sobrino y al acusado, en junio de 2008 la convenció para que firmara una autorización para poder acceder a una cuenta bancaria de la que extrajo 52.393 euros. La mujer tenía otras dos cuentas en las que el acusado estaba autorizado y en 2016 traspasó 20.000 euros de una a otra y extrajo 23.450 euros.

La Fiscalía añade que la última extracción, de 5.061 euros, se realizó el 16 de enero de 2017, mediante un reintegro en ventanilla imitando la firma de la anciana, que estaba inmovilizada en la cama y moriría seis días después.