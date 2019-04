'Carta a un metomentodo'

Mi muy poco querido metomentodo:

Hoy te escribo esta carta a ti, que eres de esas personas que creen tener un vida perfecta, la respuesta a todo, que sientas cátedra y que estás por encima del bien y del mal. A ti que te encanta opinar cuando nadie te pregunta, juzgar sin tener la carrera de derecho, y sentenciar al resto aunque en tu vida hayas pisado un juzgado.

Hoy te escribo estas palabras porque vuelves a ser noticia. Al menos tus ideales. Gracias a ti y a tus amigos metomentodo, Ángel, que es un madileño de 70 años, ha tenido que pasar una noche en el calabozo por ayudar a su mujer a hacer lo que ella quería, lo que ella había decidido: morir con dignidad. Este hombre, además de perder a su mujer y después de ver cómo se marchitaba durante décadas padeciendo una dura enfermedad, ha tenido que pasar las primeras horas de su duelo entre barrotes por personas como tú. Aquellos que deciden meterse en la vida de los demás y que no aceptan que hay personas con otras opiniones y que hacen con sus asuntos lo que les da realmente la gana.

Te escribo porque no es la primera vez que personas como tú intentan meterse donde nadie les ha llamado. Los que deciden cuándo una mujer debe ser madre, aunque no quiera, cómo debe vestirse o cómo divertirse. Los que deciden qué es matrimonio, cómo debe ser una familia, quién tiene derecho a tener un hijo, con quién y cuándo puedes mantener relaciones. Esas personas que creen que los niños únicamente pueden tener pene y las niñas vulva. Que Dios existe sí o sí y que todo el mundo debe respetarlo sin ningún tipo de broma. Que España es una y nadie puede opinar ni plantearse lo contrario. Personas que creen que lo que se hace en su casa es lo normal y el resto una abominación.

Hoy te escribo para decirte que a diferencia de lo que tú haces no me voy a meter en tu vida. Que respeto que no aceptes la eutanasia, ni que nunca te sometas a un aborto, que no te divorcies, que seas creyente y que no te acuestes con personas de tu mismo sexo. Lo acepto y no te juzgo porque supongo que tus razones tendrás y que nadie mejor que tú conoce tu vida.

Hoy te escribo esta carta y, como sé que eres de juzgar rápido, ya te advierto que con ella no defiendo el suicidio, todo lo contario, creo que hay que ayudar a que la gente viva lo mejor posible. Simplemente, a diferencia de ti, intento ser empático, ponerme en la piel del otro, imaginarme cómo debe de ser depender tanto de alguien, de sufrir tanto, que tienes ganas de acabar con todo y no poder ni siquiera hacerlo tú mismo. Imaginarme cómo debe de pasarlo una mujer mayor y enferma, que normalmente tienen pensiones míseras, teniendo en cuenta que nuestras ayudas a la dependencia tardan una eternidad. Cómo debe ser vivir en un país donde es dificil conseguir una plaza en una residencia gratuíta y pública y por ello condenar a tu pareja a que te cuide día a día.

Hoy te escribo esta carta porque espero que la próxima vez que creas tener la razón pienses que no todo es blanco y negro, que hay una gama de colores y que cada uno elige el suyo porque no todos tenemos la misma paleta para elegir. Espero que esta carta te haga reflexionar para la próxima vez que tengas la tentación de meterte donde nadie te ha llamado.

Atentamente, y siempre imperfecto, David Perdomo.