Clavijo: "Por fin ya se dónde tengo que ir a dar las explicaciones"

La magistrada del juzgado de instrucción número 2 de La LAguna, Celia Blanco, ha aclarado en una providencia que la situación procesal en el Caso Grúas del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, es de "investigado" y no de "interviniente". Ante las dudas surgidas en las últimas comunicaciones del juzgado de La Laguna, la jueza ha indicado que esa denominación se produjo por un fallo informático en los modelos de notificación.

Tras conocer la información, Clavijo ha celebrado saber, "por fin, dónde dar las explicaciones" sobre su proceder en el caso Grúas después de que su instructora haya precisado en una providencia que en ella figura como "investigado", y no como "interviniente".

"Tras haber sido citado y después anulado y las distintas explicaciones que he dado en el Parlamento, por fin ya se dónde tengo que ir a dar las explicaciones", ha referido.

Fernando Clavijo ha informado de que ha dado instrucciones a sus abogados "para poder, cuanto antes, ir a explicarle a su señoría cualquier duda que le haya surgido sobre el expediente de rescate de la concesión de grúas de La Laguna".

El exalcalde de ese municipio tinerfeño ha reiterado que esta investigación responde a "una denuncia política" y ha recalcado que "no sólo se secuestró y no se interrumpió el servicio de grúas, sino que no le costó ni un euro al Ayuntamiento porque el préstamo fue devuelto con intereses incluso".

"Espero que ya, por fin, con estas explicaciones todo quede perfectamente aclarado", ha aseverado el presidente del Ejecutivo canario.