Europa en juego

El Getafe C.F. (4º, 47 puntos) medirá la verdadera realidad de sus aspiraciones este domingo (Coliseum, 14:00 horas) ante el Athletic Club (8º, 43 puntos), uno de los rivales más en forma del campeonato. Tres partidos sin ganar para los de Bordalás (cierto es que con dos empates a domicilio) frente a tres victorias consecutivas de los de Gaizka Garitano.

Visto como Valencia C.F. (5º, 46 puntos), Sevilla F.C. (6º, 46 puntos) y el propio conjunto vizcaíno están apretando en las últimas jornadas, habrá que ver si los azulones consiguen aguantar el ritmo de equipos históricos con plantillas y presupuestos hechos para el objetivo ‘Champions’.

La buena noticia para los azulones va más allá de los resultados: Markel Bergara está a disposición de Bordalás. “Vienen en una racha muy buena, con mucha confianza después de un año extraño. Sé lo difícil que va a ser ganarlos, han crecido mucho y es claro candidato para estar arriba. Jugar frente a ellos para mí siempre es especial”, aseguró el elgoibatarra.

Algo más de catorce meses después, con un total de siete lesiones a sus espaldas, el medio ha puesto fin a un calvario que le ha impedido jugar con regularidad en el Getafe desde diciembre de 2017, cuando una rotura de menisco acabó con su buen momento en el conjunto madrileño.

"Quiero olvidar este calvario, vendrá una racha buena en 2019. En este tiempo se pasan muchas cosas por la cabeza. Nunca he sido una persona muy supersticiosa, pero se me han pasado cosas que se pueden imaginar. Quiero olvidar esa mala racha que he tenido. Creo que hecho un muy buen trabajo de recuperación y esa mala racha estoy convencido que va buena en 2019", afirmó.

"Ya me considero uno más en la plantilla. Intentaré entrenar lo mejor posible para ayudar dentro del campo. En el fútbol se puede ayudar de muchas formas. En este caso haré mi papel y siendo ambicioso", apuntó por fin.