Lola Herrera: "Al principio Menchu me despertó cierto rechazo, hasta que me puse en su piel"

Reconoce Lola Herrera que la ocasión de representar a Carmen Sotillo, Menchu, en ‘Cinco horas con Mario’ llegó casualmente y la obra ha acompañado a lo largo de su vida. La primera vez fue a finales de 1979, cuando se llevó la obra de Miguel Delibes al teatro. Después, en cinco etapas distintas ha vuelto a meterse en piel de un personaje que en principio no le despertaba cariño. “Me agarré a la obra con alma y vida, aunque en un principio Menchu me despertó una especie de rechazo, hasta que me puse en su piel y pude entender lo que le pasaba”.

Dice Herrera que nunca ha sido de esas actrices que se empeñan en representar un personaje, ha preferido mantenerse a la expectativa y en una de estas le llegó la que ha sido una de las obras más significativas de su brillante carrera profesional. Decir ‘Cinco horas con Mario’ es decir Lola Herrera. Es tener el privilegio de meterse en un “texto que no se acaba nunca, un texto en el que uno puede bucear todo lo que quiera y yo buceo como una loca y cada vez mejor, siempre es distinto, aunque siempre digo lo mismo”, reconoce.

La obra tiene una vigencia absoluta por los temas que trata y porque lo hace desde la voz de una mujer, en un tiempo donde la mujer no tenía derechos a nada, algo necesario de recordar ahora“por si a alguien se le pasa por la cabeza perder los derechos que tenemos” dice la vallisoletana.

Carmen Sotillo se enfrenta a la última noche con su marido, Mario, de cuerpo presente, en unas horas llenas de reflexiones y de confesiones, en las que Delibes hace un meticuloso y preciso retrato de una época. Herrera reconoce que Menchu “es el resultado de una familia, de una sociedad que le he ha tocado vivir, pero sobre todo de una época, en la que la mujer solo tenía derecho de ser ama de casa, cuidar de los hijos… no estaba considerada. Ese fondo me sirve mucho para mi trabajo. Menchu dice unas cosas y siente otras”. La frustración, las apariencias, la culpa, la represión, son sentimientos que aparecen a lo largo de la obra y condicionan a un personaje, que como dice Herrera, “no tiene fondo”.

Y es que a la actriz no solo ha conseguido el reconocimiento de un público entregado en cada función, sino que ha tenido el lujo de que el autor mostrara en público la admiración por su trabajo. De ella dijo en una entrevista en El Mundo, “A Lola Herrera la haría eterna para que siempre representara esta obra”. Palabras que para la actriz fueron muy emocionantes, porque según reconoce “Miguel no era un hombre de regalar palabras. Para mi fue una cosa alucinante”.

Reconocimiento recíproco: “A ver quién es el guapo que hace una fotografía de esa época con esa profundidad y abarcando tantas cosas”. Pues está todo dicho. Tanto monta, monta tanto, este domingo a las 19 h en el teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada.