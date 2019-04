Muñiz: "No es una final, gane quien gane va a estar todo abierto"

Juan Ramón Muñiz espera que sus futbolistas mantengan un equilibrio entre ganas y tensión en el importante encuentro del sábado, aunque no considera que sea definitivo. "En Granada y en cualquier lado tres puntos saben bien. Ganar siempre es importante, si lo haces a un rival directo es más importante y si lo haces en su casa, más. Sabemos que un equipo que coja racha de victorias se pone en la parte alta y consigue el objetivo. Creo que hablamos de que no es una final por lo que se ve como finales. Gane quien gane va a estar todo abierto. Si ganamos nosotros se va a apretar muchísimo y vamos a tener refuerzo moral. Si ganan ellos no se va a decidir nada, no sería definitivo porque quedan 27 puntos".

En la lista de convocados hay dos novedades con la vuelta de Lacen y Lombán, que sustituyen a Diego González y Morán. La convocatoria al completo es la siguiente: Munir, Luis Hernández, Pau, Lacen, Adrián, Blanco Leschuk, I. Alejo, R. Santos, Cifuentes, F. Ricca, Seleznov, Ontiveros, Lombán, A. N’Diaye, Kieszek, Mula, Iván R. y K. Bare.

El Granada-Málaga se celebrará el sábado a las 18h en Los Cármenes. Desde media hora antes lo pueden seguir en la SER, en el 102.4fm, sermalaga.es y app.