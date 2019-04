Asden no retirará el recurso de casación sobre la CMA en el Tribunal Supremo

Asden no retirará el recurso de casación del Tribunal Supremo sobre la Ciudad del Medio Ambiente como pretenden los diputados no adscritos en la institución provincial. El Presidente Juan Luis Hernández recuerda que “son los tribunales los que han declaro ilegal la ciudad del medio ambiente y han visto irregularidades en el PEMA, por lo que no vamos a retirar nada que además también firmaron 50 procuradores regionales del PSOE en su momento por si a alguien se le olvida”.

Considera que la moción en la Diputación presentada por José Antonio de Miguel “responde claramente a la vuelta de María Jesús Ruiz a la política, una de las responsables del proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente”.

Sugiere a los diputados provinciales que, “en vez, de aprobar mociones, se dirijan a la Junta de Castilla y León para que retiren el decreto del PAMA, de esa manera quedará libre el suelo industrial de Garray para construir”.

No se niega a acudir a una mesa de diálogo, aunque ve su constitución como electoralista, “porque la Diputación no pinta nada en una mesa de diálogo, en cualquier caso el diálogo debe ser con la Junta de Castilla y León ahora no es el momento porque no sabemos quién la gobernará en unos meses”.