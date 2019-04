"Será un partido difícil, pero ganar sería un gran paso hacia la permanencia"

El Numancia afronta la recta final de la temporada, los diez últimos partidos, en una situación relativamente cómoda, toda vez que es decimocuarto y aventaja en nueve puntos al Extremadura, que marca los puestos de descenso y al que además le tiene ganado el golaveraje particular. La victoria ante el Granada del pasado fin de semana resultó balsámica para volver a sumar y recuperar el buen juego y las sensaciones.

Para visitar al Nástic, los rojillos vuelven a tener un nutrido número de bajas, ya que López Garai, técnico numantino, podría recuperar únicamente a Derik y a Kako Sanz, mientras que siguen en el dique seco Unai Medina, Ganea, Nacho, Yeboah y Guillermo, que cayó lesionado el sábado y se une al capítulo de lesionado. Pero esta situación no debe ser óbice para seguir avanzando, según el preparador rojillo. “Ganar sería dar un paso prácticamente definitivo, no tanto por puntuación, porque seguramente las matemáticas permitan a mucha gente todavía seguir peleando por salir de las posiciones de abajo, pero para nosotros ponernos con 42 puntos, a falta de los famosos 3 puntos de Reus, quedando todavía muchas jornadas por delante, es prácticamente conseguir el primer objetivo, el objetivo que nos teníamos marcados todos que es permanencia de la categoría. Pero para eso hay que ganar en Tarragona y eso no va a ser fácil. El Nástic viene de un golpe muy duro (derrota en Zaragoza 3-0), nosotros sufrimos la semana anterior un golpe muy duro y reaccionamos muy bien, y ellos vienen un golpe muy duro y juegan en casa… Va a ser un partido más difícil de lo que parece a priori, para mí no porque yo sé que es difícil, pero de cara de exterior parece que es un partido excesivamente fácil y todo lo contrario. Al final echas un poco la vista atrás y sus dos últimos partidos como locales vienen de perder contra el Málaga 1-0 mereciendo más y ganando el Albacete mereciéndolo. Vamos a tener que está en nuestra mejor versión para para poder ganar. si es verdad que sí ganamos damos un paso definitivo, obviamente”.

El técnico no descarta repetir el once que derrotó al Granada, habida cuenta de las bajas y del buen resultado obtenido. “Es posible, porque salió bien, el equipo estuvo bien, compitió bien. Y llevamos todo el año, entre una cosa u otra, sin poder repetir alineaciones y esta semana tal vez pueda ser el momento de hacerlo, porque el rendimiento del equipo fue bastante óptimo. No sé si tendremos alguna variante o algún cambio en el 11 pero si los hay serán escasos”.

Pero más allá del equipo titular, la clave es no cometer los errores que han condicionado a los rojillos en tantas jornadas, privándoles de muchos puntos. “Es esa asignatura pendiente este equipo. Si echas un poco la vista atrás este trayecto que llevamos, hemos cometido muchísimos errores que nos han penalizado muchísimo y al final son muchísimos puntos que se nos han quedado en el camino. No es por ser ventajista, pero partidos que tenías prácticamente ganados se te han escapado, partidos que has hecho casi todo para ganar bien casi ni los empatas… Al final creo que hemos madurado bastante como equipo. En ese sentido el otro día es un ejemplo de ello: nos pusimos con 2-0, prácticamente el partido parecía que estaba encarrilado y el gol de ellos a falta de 15 minutos no hizo que el equipo acabará debajo de la portería recibiendo ocasiones, tuvimos madurez para seguir los últimos 15 minutos, por supuesto, que con la intriga de resultado pero mucho más enteros y creo que eso es que el equipo va creciendo”.