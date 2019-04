La Copa en juego (Dom 17.00h)

La Real Balompédica Linense buscará este domingo a partir de las 17.00 horas engancharse a los puestos de Copa del Rey en un derbi provincial en un encuentro clave ante el San Fernando CD donde los blanquinegros buscarán recobrar sensaciones positivas después del varapalo sufrido el pasado domingo en ese inesperado tropiezo en El Ejido que ha alejado al equipo a cinco puntos de la sexta plaza.

El técnico Jordi Roger aseguraba que a la plantilla le afectó dicho revés a principios de semana pero que confía en que el bloque que le dio buenas sensaciones en el Santo Domingo repita presencia en el duelo de este domingo. No habrá bajas significativas más allá de la ausencia de Kibamba por lesión por lo que no debe de haber muchos cambios en el once blanquinegro.

El San Fernando llegará a La Línea en su momento más delicado del curso tras dos meses sin ganar fuera de casa, sumar un punto de los últimos nueve y encajar una derrota en el tiempo de descuento frente al Talavera en casa que pese a ello tienen a los de Pepe Herrera a tres puntos del play-off de ascenso.

No tendrán bajas los azulinos que llegarán arropados por un buen número de aficionados al Municipal. El duelo será Medio Día del Club con lo que los abonados deberán pasar por taquilla para un partido que tiene venta anticipada de entradas en las oficinas del club este sábado en horario matinal y en el kiosko ubicado en la calle Real. Además, la taquilla abrirá el domingo a las 13.45 horas.

El encuentro lo dirigirá el sevillano Santos Pargaña.