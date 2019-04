Frenazo en el Tartiere

La fiesta no pudo ser completa. La celebración del 93 aniversario del club carbayón no terminó con la alegría esperada tras un partido donde al Real Oviedo, por un lado, le faltó valentía y por el otro le sobró mala suerte. Además de un gol mal anulado a Joselu, los fallos de Raúl Fernández y Nereo Champagne fueron determinantes en el marcador final. Un empate que supone un mazazo importante para las aspiraciones del conjunto azul, que podría terminar la jornada a seis puntos de la fase de ascenso despues de haber ganado solo un encuentro de los últimos siete.

Que la ocasión más clara del primer tiempo haya venido de un rebote de Las Palmas, que a punto estuvo de marcar en propia, dice mucho del poco fútbol que vimos durante los 45 minutos de un Oviedo que, aunque llevó el peso del encuentro, no tuvo ni la fluidez ni la rapidez necesaria para inquietar a un rival que llegó al Tartiere pensando más en la próxima temporada que confiando en alcanzar los puestos de play-off.

En todo momento daba la sensación de que una marcha más de los locales iba a suponer una mayor presencia en el área rival. Faltaba mordiente arriba. Solo algunos centros laterales que no encontraban rematador y los destellos que dejaba Saúl Berjón, era el único balance ofensivo de los ovetenses, que parecían contagiarse del ritmo del conjunto canario. Cabe destacar que a Joselu le anularon un gol legal por un fuera de juego inexistente. No era nada fácil de apreciar, pero el onubense estaba en línea con el último defensor.

En la segunda parte se incrementó la presencia del Oviedo en el campo contrario, pero tampoco se mostraba con la claridad suficiente arriba. La intensa lluvia fue una invitada de excepción y provocó que el juego se embarullase, los balones se frenasen en muchas zonas del campo y cada vez costase más llegar a zonas de remate. En una acción aislada, Saúl Berjón intentó sorprender a Raúl desde el pico del área con un tiro colocado que a punto estuvo de colarse por la escuadra más lejana, pero finalmente el portero reaccionó para mandar el balón a córner.

La pelota parada parecía un arma fundamental para que algún equipo se llevase los tres puntos y en este caso Las Palmas tuvo sus oportunidades para adelantarse en el marcador. Primero tras una falta que lanzó Lemos y Deivid remató al palo, y después en un saque de esquina con un cabezazo de De La Bella que obligó a Champagne a emplearse a fondo.

Y cuando parecía que estaba más cerca el 0-1 que el 1-0, Ibrahima salió a escena. El senegalés, que había entrado por Joselu, tuvo dos opciones prácticamente seguidas para marcar. En el primer intento su disparo desde la frontal del área con la izquierda salió centrado y pudo atrapar Raúl sin problemas, pero a la segunda el delantero no falló. El guardameta salió de forma precipitada e Ibra le ganó la partida para materializar la jugada con la portería vacía, no sin la dificultad añadida del mal estado del terreno de juego. Era el minuto 80 y todo hacía indicar que la victoria se iba a quedar en casa, pero una vez pasado el tiempo reglamentario llegó el jarro de agua fría con el error de Nereo Champagne. Fran Mir disparó desde lejos, el guardameta argentino se lanzó a blocar el esférico, pero se le escapó entre las piernas y acabó superando la línea de gol mansamente para el lamento de todo el Carlos Tartiere y, en especial de Champagne, que no se creía lo que acababa de suceder tras haber salvado tantas veces a los suyos.

Empate a uno final que deja al Oviedo a cinco puntos del play-off a la espera de lo que haga el Cádiz el próximo lunes contra el Zaragoza. Los azules, que descansarán el próximo fin de semana y sumarán los 3 puntos del partido ante el Reus, volverán a competir el domingo 21 de abril frente al Córdoba en el Tartiere.