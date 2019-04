IU presenta sus candidaturas en la provincia y apela al voto útil para la izquierda

Centenares de candidatos y candidatas de izquierda Unida (IU) en la provincia, además de militantes, han llenado esta tarde el auditorio del Jardín Botánico de Córdoba para el acto de presentación oficial de sus listas de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo.

Una representación de éstas se ha subido al escenario tras las canciones de Manuel y Lorena Carrasco. Han intervenido la candidata al congreso, Carmen Mª Ruiz, el periodista Marcelo Camacho, la número '2' de la candidatura en la capital, Amparo Pernichi, la candidata a la alcaldía de Espejo, Chari Porras, y Pedro García, coordinador provincial de IU y candidato a la alcaldía de Córdoba.

Pedro García y Amparo Pernichi, junto a otras candidatas. / Cadena SER

"Hemos gobernado en numerosos pueblos y en la capital durante muchísimos años. IU hoy es el voto más útil que hay. Hemos visto cómo el PSOE no es capaz de enfrentarse a los poderes fácticos y nosotros somos capaces de representar otro modelo de sociedad", ha explicado Pedro García antes de comenzar el acto.

También ha señalado que van a trabajar "para que la ultraderecha no tenga presencia en los ayuntamientos y para que no tenga ningún gobierno. Y para ello es importante que IU tenga una gran representacion".

Un momento del acto. / Cadena SER

García ha insistido en que "desde el punto de vista de la izquierda, el voto más útil es nuestra formación y eso lo sabe la ciudadanía. Espero que eso se vea reflejado en las urnas".





Confianza en los pueblos

"Las encuestas en los pueblos son lo que nos cuentan los vecinos en la calle, y esperamos resultados tras el trabajo de estos 4 años", explica a Radio Córdoba Francisco Ángel Sánchez, candidato a alcaldía de El Carpio. El alcalde y candidato de Montemayor, Antonio García, confía en que los resultados sean buenos y respondan al trabajo en este mandato. Y sobre el posible voto a la ultraderecha pide "reflexión" ya que no es el voto del enfado y el votante debe saber lo que hace y "luego no vale arrepentirse". También espera que IU sea un freno a esa opción la candidata de Espejo, Chari Porras, que confía en que se mantengan los ayuntamientos y recuperar las que no tienen.



Francisco Ángel Sánchez (El Carpio) y Antonio García (Montemayor). / Cadena SER