El derbi de los valientes

El partido que paraliza deportivamente la provincia trae una aureola de concordia, buenas relaciones y respeto, demasiado a nivel futbolístico. Salvo la exhibición de la Cultural de Rubén de la Barrera en agosto de 2016, la última decena de derbis se ha movido en la estrechez de juego y resultados. El gol se paga caro. ¿Será esta vez la excepción? Los protagonistas anuncian atrevimiento y ataque. Va en el perfil de la Cultural y la Ponferradina ha mutado en las últimas jornadas a un equipo dominante y ofensivo para recuperar terreno en la clasificación.

Un grupo de hinchas jaleó a la Cultural en el entrenamiento de este sábado / Radio León

Hay mucho en juego, más que en los enfrentamientos anteriores, y el que pierda, quedará tocado. Sobre todo el cuadro berciano, que vería alejarse a un rival directo. Los de Bolo buscan romper su mala racha como visitantes. No ganan lejos de El Toralín desde diciembre. Por contra, el Reino de León se ha convertido en el fortín de los blancos donde acumulan tres victorias consecutivas. Jugarán, además, con el viento a favor de la ventaja en la tabla, mínima, y del extraordinario ambiente que se vivirá en el estadio con más de 10.000 fieles. Suele sentarle como anillo al dedo. A modo de aperitivo, un grupo de cerca de doscientos seguidores irrumpieron en el entrenamiento previo al partido. Hubo correspondencia desde el terreno de juego. La comunión de las grandes citas.

José Manuel Aira pudo trabajar un día más con todos sus efectivos, a excepción de Dioni Villalba, baja para varias semanas. Tranquiliza el aparente buen estado de Yeray, Aridane y Sergio Marcos, los dos últimos saliendo de sendas dolencias musculares. ¿Apostará el técnico por tres jugadores "tocados" en el mismo once? Se antoja más urgente la presencia del delantero canario, que vuelve a la orfandad en la punta del inicio de la liga. No habrá más delanteros en la lista porque Aira no quiere mirar abajo. Dentro de su plan continuista, en esta ocasión aparecen dudas razonables con Saúl y Liberto amenazando la titularidad de San Emeterio y Ortiz, respectivamente. Sin embargo, la propuesta apenas presentará modificaciones.

La Deportivs quiere prolongar en León su buena racha / SD Ponferradina

La Ponferradina deberá elegir: carne o pescado. En la ida planteó un bloque férreo donde abundaba el músculo (Jon García de lateral, Jorge García, Saúl...) por encima del talento, pero la Deportiva dice ser diferente ahora. Ha tenido que ver el fichaje de Pablo Larrea, un centrocampista de tronío para la categoría, aunque la prueba del algodón llevará a Bolo a mantener a Yac, Bravo o Pichín para buscar a la Cultural o refugiarse en jugadores de otro perfil, como Jorge García, Zabaco...Las cabalgadas del vertical Isi Palazón suenan a amenaza real a la espera del oportunismo que sin Yuri, con el que nadie cuenta, luzca Kaxe.

Con los años el derbi se quedó sin acento propio (no habrá ningún leonés de inicio en el campo). El que aportaban jugadores como Santi Santos, autor del gol de la última victoria capitalina como local (2010). Entre saltos de unos y de otros a la Segunda División y empates varios, a la Ponferradina se le ha resistido el Reino de León. Eran tiempos del emperador Óscar de Paula (2008). Gotas de agua en el desierto de unos derbis en los que la emoción caminó por delante del espectáculo. Dicen que esta vez será diferente. Hagan juego, señores.

ALINEACIONES PROBABLES:

CULTURAL: Palatsi; San Emeterio, Vázquez, Iván González, Jiménez; Yeray, Sergio Marcos; Liberto, Señé, Capilla; Aridane.

SD PONFERRADINA: Manu García; Son, Trigueros, Yac, Ríos Reina: Sielva, Larrea; Dani Pichín, Bravo, Isi; Kaxe.

ÁRBITRO: Conejero Sánchez (Extremadura).