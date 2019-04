El UCAM Murcia no puede permitirse más tropiezos

El UCAM Murcia CF tiene la misión de ganar en casa el domingo. La última vez que el equipo dirigido por Munitis sacó una victoria fue a domicilio, contra el filial del Málaga, el 3 de marzo. Aquel partido, que se ganó por 0-3 con goles en los minutos finales, sería un preludio de lo que vendría después como nota negativa para los intereses murcianos. Goles en los minutos finales y respuesta tardía a goles encajados que lograban desquiciar al UCAM. Estos serían los ingredientes para que los azulones estén a un paso de perder los puestos de playoff.

El San Fernando está por debajo, fuera de la promoción de ascenso, a tan solo tres puntos. En caso de derrota, los de Munitis quedarían empatados con los andaluces si estos ganasen su partido este fin de semana. La diferencia de goles sería una renta necesaria para que el UCAM permaneciese en cuarto lugar. Pero no es suficiente. La afición exige más y la paciencia alrededor de la grada universitaria parece agotarse en algunos tramos de los partidos que se juegan en casa. ¿Cuál es la nota positiva? Chavero, curtido en experiencia sobre los terrenos de juego a sus 35 años, puede ser el revulsivo que necesitan los murcianos.

El futbolista catalán ha llegado en el momento clave, justo cuando el UCAM más lo necesita. El equipo comenzó a perder el fútbol lastrado por las lesiones. Su portero titular, Luis Fernández como hombre más en forma del equipo, etc. Las bajas importantes están ahí, también se ha sumado la de Britos hasta final de temporada y Chavero es el hombre que puede revertir la situación. No conviene centrar las miradas en el centrocampista, no ha llegado como salvador, pero sí como pieza clave para que el engranaje universitario empiece a dar alegrías en La Condomina.

El CD Badajoz llega fuerte al feudo del UCAM, Ee su mejor momento de forma en la temporada. La semana pasada derrotó al Cartagena y le destronó del liderato. El club extremeño es sexto con 51 puntos y querrá llevarse los tres puntos de Murcia a toda costa. Quedan siete jornadas y escalar hasta los puestos de privilegio, de los que solo están a cinco puntos, parece ser atractivo suficiente para motivar al vestuario visitante.