Aznar apela en Murcia a la unidad del voto de centro derecha "sin perder el tiempo en mirar atrás"

Más de 2.000 personas se han dado cita, este sábado, en el pabellón Cagigal de Murcia para asistir al mitin de precampaña del presidente de FAES y expresidente del Gobierno español, Jose María Aznar. Entre los asistentes, caras conocidas como la del presidente de honor del PP Regional y eurodiputado, Ramón Luís Valcárcel y la del presidente de FECOAM, Santiago Martínez. Ha sido una tarde de sorpresas en la que los populares murcianos han desvelado uno de sus secretos mejor guardados su nuevo himno "Hacia una gran Región", en la que una voz femenina canta las virtudes del partido sobre la base del tradicional himno del PP, en versión pop.

Jose María Aznar apela a la unión de los votantes de centro derecha



El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha pedido este sábado en Murcia agrupar el voto de centro derecha en el PP, porque "en el momento crucial en el que se encuentra la historia del España, nadie puede darse una alegría ni un gustazo ni hacer inventario de errores que se hayan cometido".

"Unificar los esfuerzos tiene un nombre, PP: que nadie pierda el tiempo mirando para atrás, tenemos que tener la cabeza clara, así no se hacen las grandes naciones", ha añadido antes de mostrarse preocupado por "la fragmentación, pues la división en el centro derecha hace que se pierdan elecciones y es muy peligroso".

Por eso, ha apelado "a la responsabilidad de los votantes, más importante que nunca ante la izquierda más irresponsable e incompetente que hemos tenido nunca".

Ha dicho seguir "creyendo en una nación española orgullosa de sí misma" y en un "agua española que se reparte y se comparte".

Cuestiones básicas para las que confía en el PP, "que va a revitalizar el país desde sus cimientos", pues "hablamos del rumbo histórico de España y su supervivencia y continuidad como país, y ante eso la responsabilidad es formidable", ha afirmado en referencia a la cita con las urnas de las generales del 28 de abril.

"Nos jugamos el legado histórico de la transición con los años más brillantes de la historia nacional, la continuidad del sistema constitucional y que nadie esté por encima de la ley y pueda dar un golpe de Estado sin que haya un Gobierno que lo desarticule, y si no lo hace, no puede hacerse ninguna otra cosa", ha indicado.

Pedro Sánchez es "el candidato de la secesión, que no tiene ni repajolera idea de gobernar, porque pacta con ellos: si hay condenas a los independentistas catalanes, serán indultados, y si gobierna, habrá referéndum por la independencia", ha vaticinado.

"En Murcia hay que ganar, pero no de cualquier manera, sino en serio, como antes, con una mayoría holgada", en referencia a las obtenidas sucesivamente bajo los Gobiernos autonómicos presididos por Ramón Luis Valcárcel desde 1995, cuando el PP obtenía en el mayor porcentaje de votos por regiones.

Aznar ha finalizado su intervención con la frase ¡Viva España!, que ha sido muy aclamada y que ha sido la antesala del cierre del acto con el himno de España y un vídeo con la bandera española ondeando al viento.

Teodoro García Egea critica las declaraciones sobre Murcia de Ione Belarra



El secretario general nacional del partido y cabeza de lista al Congreso por Murcia en las próximas elecciones generales, Teodoro García Egea, ha insistido en la idea de la unidad y de solo dos opciones: Pedro Sánchez o Pablo Casado, en contra de la Constitución y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o a favor, en contra de bajar impuestos o a favor, respectivamente.

"No hay más. Que cada uno vote a quien quiera, pero pensemos en las consecuencias del día siguiente. Un voto al PP es a Casado; al resto, una lotería", ha comentado antes de recordar que esta mañana ha estado en una Puerta del Sol "llena de policías y guardias civiles, no de perroflautas, en una semana dura para ellos, pues los han insultado en el País Vasco",

Por suerte, ha puntualizado, "estaba el PP en ese Parlamento para defenderlos, porque cuando tengan un problema, ¿a quién van a llamar los socialistas, a la Policía o a Arnaldo Otegui?", se ha preguntado.

En su opinión, el PP es "el muro de contención de políticas socialistas de los viernes negros antisociales con mercancía averiada que recortan el futuro y las ilusiones de todos y ha sido el único que ha votado que no en la Diputación Permanente del Congreso y los ha llevado al Tribunal Constitucional, y han tenido que recurrir a Bildu para sacarlos adelante".

Por último, ha hecho referencias regionales, como la visita a la sierra minera murciana de la diputada de Podemos en el Congreso Ione Belarra, "que dice que quienes comen frutas y verduras murcianas comen metales pesados" a lo que ha replicado que "Lo que tiene metales pesados es su cerebro. ¡Ya está bien de insultar a Murcia!".

"Llevo 4 años sin ver al cabeza de lista de Podemos por Murcia -Javier Sánchez Serna-, no sé dónde está este comunista de toda la vida, y el del PSOE -Pedro Saura- aprobó la derogación del trasvase del Ebro. Ese es el legado de los socialistas", ha concluido.

Fernando López Miras alaba el legado de Aznar en el PP



El presidente murciano, Fernando López Miras, ha iniciado su intervención arropado con gritos de ¡Presidente, presidente! provenientes de las gargantas más jóvenes de su partido y de miembros de Nuevas Generaciones.

En el mitin ha aludido a "la luz, la seriedad y los hechos" que para él representa Aznar "ante la amenaza de quienes romper España", porque el 28 de abril "todo puede tambalearse, nos lo jugamos todo y solo hay dos opciones". "España no se puede unir dividiendo el voto si se quiere que Sánchez no sea presidente. No es una cuestión de política, sino una obligación moral por el país", ha agregado.

López Miras ha añadido que "la única papeleta que va a hacer presidente a Pablo Casado es la que, en Murcia, encabeza Teodoro García". Sobre el secretario general de su partido ha añadido que "En la Región de Murcia pasa un tren que no podemos dejar pasar. Ese tren se llama Teodoro García".

José Ballesta: "cada gota de sudor de un murciano vale igual que la de un catalán o un vasco"



El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha abierto el acto con un efusivo saludo al presidente de honor del PP regional, Ramón Luís Valcárcel, haciendo constar su presencia en el acto "Donde estuvo antes y donde estará mañana porque este es su partido"

Sobre su gestión al frente del ayuntamiento murciano ha dicho que "hemos conseguido una transformación radical de Murcia, poniendo por delante el servicio y los valores. Defendemos el humanismo"

"La pregunta no es qué va a pasar, sino qué vamos a hacer para sacar a Murcia y España adelante. No consentiremos que nadie nos minusvalore, pues la gota de sudor de un murciano vale lo mismo que la de cualquier otro español".

Ballesta ha concluido su intervención animando a los populares a "seguir adelante" puesto que "nuestros relojes están coordinados para marcar la hora de nuestros sueños".