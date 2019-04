Un incendio causa importantes daños en la "Peña Alegría" de Pamplona

Un incendio, declarado este sábado a las 7.16 horas, ha provocado daños materiales importantes y generalizados en el local de la peña Alegría de Iruña en la calle Jarauta de Pamplona. En el momento del fuego no había nadie en el interior por lo que no ha habido que lamentar daños personales y no ha sido necesario desalojar a los vecinos de las plantas superiores.

Se han encargado de las labores de extinción efectivos de bomberos del parque de Trinitarios que, cuando han llegado al lugar, han encontrado que el fuego tenía bastante fuerza. Han sofocado las llamas y se encuentran realizando labores de remate, ha informado fuentes del Gobierno de Navarra.

Las llamas han provocado daños importantes y generalizados. Según las primeras indagaciones, el fuego podría haberse producido como consecuencia de un cortocircuito.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de manera preventiva, aunque no ha sido necesario su uso. También han acudido agentes de la Policía Municipal de Pamplona.