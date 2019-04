Adiós prematuro con la cabeza alta

No pudo ser. El Bidasoa-Irún cayó a las primeras de cambio en la fase final a ocho de la Copa del Rey disputada en Alicante. Los irundarras perdieron 33-36 contra Liberbank Cuenca, y no pudieron clasificarse para disputar la semifinal contra el Granollers. De forma prematura el equipo bidasotarra dijo adiós a la fase final de Alicante cuando en el entorno se había instalado la ilusión de poder llegar a una final. No pudo ser, pero Bidasoa fue eliminado con la cabeza alta, porque pelearon hasta el final, a pesar de los muchos condicionantes que tuvo en contra y que le fueron minando poco a poco, especialmente en la segunda parte.

Seguramente no merecía Bidasoa haberse ido tan pronto a la calle. Porque su temporada merecía algo más en uno de los momentos cumbres. Pero a un partido Liberbank Cuenca fue mejor por muy pocos detalle,s y con eso es suficiente para clasificarse en una competición muy igualada... salvo el imponderable del Barcelona.

La realidad es que en la primera parte el Bidasoa supo sacar petroleo para luego saber vivr de las rentas, porque fue tras el descanso cuando le aparecen los primeros problemas para conseguir el triunfo contra Cuenca. Bidasoa lo intentó, pero se quedó sin posibilidads de hacer algo grande.