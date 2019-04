Segovia Feminista critica la actuación de la Junta en la presunta agresión sexual a unas menores del IES Peñalara

El colectivo Segovia Feminista ha emitido un comunicado en torno al tratamiento que el IES Peñalara y la Junta de Castilla y León ha dado a la presunta agresión sexual a unas menores segovianas en Lisboa.

Éste es el comunicado íntegro de Segovia Feminista :

Unas alumnas de un Instituto de Enseñanza Secundaria de Segovia han sufrido una agresión sexual en un viaje de estudios a Portugal. Condenamos la agresión y nos solidarizamos con las víctimas. Las víctimas jamás son las culpables, los únicos culpables son los agresores, en este caso un grupo de futbolistas ingleses, a ellos sí los señalamos.

Denunciamos la lamentable actuación del equipo directivo del IES Peñalara, que ha señalado públicamente a las víctimas y las ha amenazado con una sanción, lanzando al conjunto del alumnado el mensaje de que las agresiones son responsabilidad de las víctimas. Un centro educativo debe saber que eso no es así, que ese mensaje es muy peligroso ya que blanquea las agresiones y reculpabiliza a quien las sufre. Pedimos a la Inspección educativa que investigue y actúe.

Condenamos el comunicado emitido por la Delegación Territorial de Segovia de la Junta de Castilla y León que califica las agresiones de "incidente escolar" y señala "que el incidente se ha solucionado favorablemente y no hay que lamentar ninguna consecuencia indeseada". En semejantes declaraciones, no solo no condena lo ocurrido, sino que intenta suavizarlo, sin siquiera tener unas palabras de apoyo a las víctimas y sus familias.

Condenamos las declaraciones del portavoz del Gobierno regional, José Antonio de Santigo-Juárez, que ha llamado "crías de 15 años" a las víctimas, no ha condenado lo ocurrido y ha falseado la información que se conoce, obviando el hecho de que hay una investigación policial abierta y tres detenciones. En su vergonzosa explicación queda claro que solo se busca culpar a las víctimas de lo ocurrido. ¿Por qué?, ¿Qué se está intentando ocultar?.

Esta cadena de despropósitos contra las menores agredidas es intolerable en una sociedad que lucha contra la violencia de género y las agresiones sexuales a mujeres. Las víctimas han quedado desprotegidas y expuestas a las insensateces de quienes debían ayudar y amparar. Por eso pedimos que se depuren responsabilidades y los responsables dimitan de sus cargos inmediatamente. Convocamos además a la ciudadanía a acudir a la concentración de protesta por estas actuaciones que han vulnerado los derechos de las víctimas, frente a la dirección provincial de educación de Segovia. Pza. José Zorrilla. El miércoles 10 de abril a las 12:30.