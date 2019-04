Del sueño a la pesadilla

El Balonmano Zamora MMT Seguros ha empatado (26-26) frente al Atlético Novás, en un partido con dos partes bien distintas: una primera arrolladora (en sus primeros 25 minutos) de los locales, y una segunda para olvidar.

Los de Leo Álvarez completaron 25 primeros minutos primorosos, en los que Barrientos paró como nunca, la defensa fue inexpugnable, los robos de balón permitieron correr el contraataque de forma efectiva, y hasta los lanzamientos de larga distancia entraban. Todo ello hizo que el marcador reflejara un 15-5 que en principio debía decantar el partido de forma definitiva.

Y aunque el último parcial de cinco minutos la ventaja se quedó en siete tantos (16-9 al descanso), todo parecía apuntar a una tarde placida.

Pero todo se torció en la segunda mitad, en la que la portería contraria se cerró para el MMT, que ya no funcionó en defensa como en la primera entrega, y el acierto cambió de bando, con especial incidencia en un gran Iago Muiña (8 goles). Eso permitió que los gallegos, que no perdieron la fe en puntuar, espoleados por público que les acompañó ,y la necesidad de puntuar para salir de descenso les hizo llegar vivos hasta el tramo final, si bien no lograron más que una vez empatar: fue para lograr el definitivo 26-26 (de penalti muy protestado). Quedaban apenas 17 segundos para que los zamoranos lograran la victoria, pero en el último instante, lo que pudo ser un penalti a favor se quedó en un lanzamiento con reloj a cero que se estrelló contra la barrera.

La buena noticia es que, pese al empate, se aumenta a 4 puntos la distancia con los perseguidores, por lo que el equipo se va al parón (dos semanas sin liga) asentado en los puestos de play-off, aunque con dos jornadas decisivas por delante (visitar Torrelavega y recibir a Cisne, uno de los equipos, junto con Aranda, a 4 puntos).

El capitán Jortos se vistió de corto, tras su ausencia varios meses del equipo para preparar unas oposiciones, si bien no llegó a jugar. Se espera que el parón le permita coger tono para la recta final, en la que hay confianza (aunque no seguridad) de que esté también recuperado Sebas Ceballos.