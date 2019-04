Podemos y Equo quieren hacer de Cuenca una ciudad más habitable, sostenible y solidaria

Hacer de Cuenca una ciudad más habitable, sostenible y solidaria. Con ese objetivo concurren de la mano Podemos y Equo a las próximas elecciones municipales. Ambas formaciones han presentado este fin de semana su programa electoral elaborado con las propuestas aportadas por los ciudadanos.

"Es un programa hecho desde la gente", ha dicho la candidata de Podemos, Mariángeles García, quien ha añadido que las cerca de 500 propuestas recibidas en la campaña Cuenca en Marcha se han ordenado en tres grandes áreas: Cuenca Limpia y Sostenible, Viva y Activa, y Justa y Diversa.

La despoblación y la creación de empleo, la remunicipalización de los servicios públicos y la participación ciudadana son las grandes apuestas de la confluencia de Podemos y Equo.

Desde Equo apuestan por defender la ecología y los derechos de los animales, como ha explicado su coportavoz en Castilla-La Mancha, Cristina Vidal.

Confluencia con Izquierda Unida

Respecto a una posible confluencia electoral con Izquierda Unida (IU), Mariángeles García ha dicho que mantienen “mano tendida y brazos abiertos” para un acercamiento. La candidata de Podemos ha explicado que están dispuestos a incluir en su programa electoral las propuestas de Izquierda Unida que no estén en el de ellos, pero no retirarán ninguno de los puntos recogidos de las sugerencias de los ciudadanos. En cualquier caso, ha dicho García, “aún no se ha producido ninguna negociación”.

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina ha mostrado su confianza en encontrar aún fórmulas y soluciones para que la confluencia en Cuenca entre Podemos e IU sea posible, “y si finalmente no es así, seguro nos vamos a encontrar después de las elecciones para seguir trabajando juntos”, añadió.