Roza, la promesa del piragüismo hecha realidad

El asturiano Pelayo Roza, un palista sub23 derrotó este viernes a las estrellas del piragüismo español en la final del selectivo interno para configurar el K4 500 para los Juegos de Tokio 2020.

Roza se ha ganado la opción de incorporarse la próxima semana en el mano a mano programado entre la embarcación de los actuales subcampeones mundiales (Craviotto, Cooper, Germade y Toro) y la que formarían los tres primeros, a los que se uniría Roza.

La final del test sobre 350 metros, disputada en el campo de regatas de Trasona, que otorgó a Roza como ganador la única posibilidad de entrenarse junto al K4, incluyó entre los participantes a los campeones olímpicos Saúl Craviotto, Marcus Cooper Walz y Rodrigo Germade, que quedaron cuarto, séptimo y octavo, respectivamente.

También se impuso al vigente campeón mundial y europeo de K1 200 Carlos Garrote (tercero), los medallistas de la Copa del Mundo Carlos Arevalo (segundo) y Roi Rodríguez (quinto) y al internacional Enrique Adán.

Roza, campeón del mundo sub23 y medallista de bronce en K4 1.000 metros sénior en 2018, se ha ganado la plaza para probar con el K4 500 que prepara España para iniciar la temporada en la II Copa del Mundo en Duisburgo -del 31 de mayo al 2 de junio- y con el principal objetivo de lograr la clasificación para los Juegos de Tokio 2020.

Además, el palista de la SCyD Ribadesella obtuvo ayer el pase, junto a Pedro Vázquez, para defender a la selección española en K2 1.000 metros en el Campeonato del Mundo Sub23 y la posibilidad de formar parte del K4 1.000 en el Mundial sénior.

Roza puede cerrar este domingo una semana pletórica, ya que la embarcación que forma junto a su hermano Pablo, es una de las favoritas para ganar la prueba de K2 en categoría sub23 de la Copa de España de 1.000, que se celebra en el campo de regatas de Trasona.

"Tenía buenas sensaciones durante esta semana compitiendo K1 1.000. Ganar este selectivo de K1 350 metros supone una gran alegría, no me lo esperaba. Veníamos con un nivel muy alto en esta distancia tanto Carlos Garrote como yo, sabíamos que podíamos hacerlo muy bien. Vencer para mí fue una sorpresa muy grata", declaró Roza.

"Cuando estaba colocado en la salida", añadió, "miraba para un lado y veía a Craviotto, Cooper, Germade...solo veía campeones olímpicos, medallistas mundiales y europeos. Me hacía mucha ilusión competir contra ellos y, además ganar no lo creo, la verdad. También estoy contento por haber asegurado con Pedro Vázquez la plaza en el K2 1.000 sub23 y el K4 1.000 senior. Pelear por entrar en el K4 500, que es el buque insignia del piragüismo español me hace estar muy feliz".

Otras plazas en juego en el selectivo dejan a la gallega Teresa Portela como ganadora del K1 500, ganando la plaza esta prueba en la II Copa del Mundo y en los Juegos Europeos para los que también obtienen plaza Aida Bauzá y Carolina García al imponerse en el K2 200.