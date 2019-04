Pilar Cancela: "La transferencia de la AP-9 será un objetivo fundamental la próxima legislatura"

"No valdrán disculpas"; "está apuntada en la columna del debe"; "no va a quedar diluida". La cabeza de lista del PSOE en la provincia de A Coruña, Pilar Cancela, deja claro que la transferencia a Galicia de la AP-9, "asumida por consenso en este último período parlamentario", será "uno de los objetivos fundamentales para la próxima legislatura" y que los diputados socialistas gallegos "lo colocaremos en la agenda" para que sea una de las primeras decisiones del ejecutivo que salga de las urnas el 28-M.

En una entrevista en la Cadena SER, Cancela admitió que hay "una cuenta pendiente" con una infraestructura "tan fundamental para la estructura y la vertebración del país", pero que tendrá que esperar. "Ya no queda mucho margen" tras la diputación permanente y el inicio, el próximo jueves, de la campaña electoral. Distingue una diferencia de "contexto" en la transferencia a Euskadi de la AP-68, lo que no impide que para Galicia, la AP-9 sea "una prioridad, y nosotros la defenderemos".

Cancela contrapuso el carácter tan reivindicativo que el PP está mostrando, entre otros asuntos, con esta transferencia, comparado con su postura durante el gobierno Rajoy. "Estaban más calladitos que ahora, sobre todo desde la Xunta; con eso de que estaba el gobierno amigo, parece que no había tanta pasión para defender determinadas cuestiones", ironizó.

"De repente, les vino todo a la memoria y tiene que ser todo ya con un gobierno que lleva ocho o nueve meses escasos". La candidata reclama "seriedad" porque "hay cuestiones que son de país independientemente de quien gobierne". "Feijóo no debería perder la memoria tan a menudo y no volverse tan reivindicativo de repente, que le entró ahora un ansia por Galicia que ojalá hubiera tenido en otros tiempos...".

Un ejemplo es la posibilidad de que el gobierno gallego pueda gastar su superávit. "Me hace mucha gracia el planteamiento y no quiero hacer una reflexión banal. Uno de los reales decretos leyes aprobados en la diputación permanente da la posibilidad a cada autonomía de emplear su superávit. Paradójicamente, el presidente de la Xunta llevaba reivindicando esa posiblidad en los últimos días de una manera incesante y ahora, el PP vota en contra". Cree que Feijóo tendrá que "explicar cómo es eso". Lo que sí defiende Cancela es que cada comunidad, "cada país" tiene sus "circunstancias y prioridades" y en función de sus "criterios territoriales" tiene que decidir cómo utilizar esos fondos.

La cabeza de lista por A Coruña mostró su esperanza en "salvar" la planta herculina de Alcoa. Defiende el trabajo del Gobierno y su hoja de ruta "que no es ficticia" como demuestran "las reuniones de los trabajadores". "Se está superando una reticencia inicial muy fuerte", la de la empresa, "que no quería ni hablar de un posible comprador alternativo" porque "no quería alguien que le hiciese la competencia en el territorio".

Destaca que, "por primera vez", haya sobre la mesa una propuesta de estatuto para regular a los consumidores electrointensivos y que permita "poder llamar a los interesados a trabajar y hacer aportaciones", porque "los textos no son los definitivos". Las subastas anuales "no eran la solución", sino "parches que no resuelven la cuestión de fondo".

También pide un "repaso histórico" sobre Ence. Recuerda el "planteamiento sólido" que existía durante el bipartito: "Ence sí, pero no allí" y la apuesta por "buscar una localización alternativa y hacerlo por consenso", algo establecido "incluso en el Parlamento". Esa idea se quedó "dormitando" desde que Feijóo llegó a la Xunta -"no se sabía si arre o xo"- hasta que Rajoy, "en funciones", decreta "una prórroga fantástica, sin hablar con nadie".

Cancela señala que el allanamiento de la abogacía del Estado en el proceso abierto por el gobierno local de Pontevedra "da la razón a las pretensiones del ayuntamiento", y el período se recorta hasta 2030. "Hay que tomar una decisión al respecto; hagámoslo con tiempo y antelación, que no sea traumática, que pueda salvaguadar el medio ambiente, que es de lo que se trata, pero sin dejar a tantas familias sin sus puestos de trabajo". Por eso propone volver "a la senda inicial, al camino más sensato", la solución "que tenía que haber sido siempre, pero como hay períodos de memoria y períodos de amnesia, ¡es lo que tiene!"

Cancela espera que, "ojalá", estas elecciones supongan un cambio de ciclo también en Galicia, tras una legislatura "corta pero tremendamente intensa". Define "claramente" dos bloques: el progresista y otro en el que es la ultraderecha la que "está marcando el timón, los posicionamientos" por el "seguidismo" de los otros dos partidos. "No es política ficción; el caso práctico lo tenemos en Andalucía donde Vox está haciendo propuestas y no se le está diciendo que no".

"La ciudadanía tiene que decidir si seguimos en la senda de estos últimos meses o si abrimos la puerta a la involución. España, en el siglo XXI, no puede mirar hacia atrás, sino que tenemos que mirar hacia adelante; y creo que en Galicia también lo vamos a percibir", concluyó.

Piensa que las elecciones generales van a tener un "efecto de tracción positivo" sobre las municipales, justo lo contrario que sucedió cuando Zapatero tomó "medidas que la gente consideró que no eran propias del PSOE" y por eso "nos castigó en muchos ayuntamientos". Con respecto a las autonómicas de 2020, aunque el período es "un poco más largo en el tiempo", si Pedro Sánchez sigue gobernando "con una solvencia y una contundencia que le permita tener un respaldo muy fuerte a sus políticas y dé estabilidad a este país", eso "podría ayudar mucho".

Cancela quitó peso al "enfado" en las agrupaciones municipales por las decisiones de Ferraz que contravenían lo aprobado en primarias. "Cuando se trata de elaboración de listas al Congreso, al Senado o a las municipales, esos procesos no son vinculantes" ya que la decisión "última" es del comité federal. Al tiempo, señala que "la militancia aspira a que, cuando participa, se respete al máximo lo que plantea; si no dirán para ¡qué me llamas!".

"Lo que conviene es hacer un ejercicio de estabilidad, de acompañamiento de una cosa con otra". Defiende la "capacidad" de los candidatos de conformar sus equipos ya que "tienen que acompañarse de aquella gente que le ofrece confianza". "Claro, hacer esos equilibrios no es fácil y se producen tensiones" que "nunca son buenas" ya que "no es lo mismo trabajar con una organización conectada que con una organización que no está demasiado de acuerdo con determinadas cuestiones".