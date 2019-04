Festín de goles en San Lázaro

No tuvo ningún problema el Compos para sumar los tres puntos de esta jornada ante un Club Deportivo Boiro mermado por las bajas y que en ningún momento pudo contener el aluvión de juego y goles del equipo santiagués. Resultó una tarde plácida para los de Yago Iglesias que hicieron seis goles y no abundaron en ampliar el marcador para no ensañarse en demasía con el rival. Aythami, con tres goles, fue el protagonista del partido, marcando Josiño, Remeseiro y Santi Gegunde los otros tres.

Con los resultados de la jornada, el Compos se mantiene a tres puntos del líder Bergantiños, que ganó su partido ante la UD Ourense por 2-1, y a uno del Racing de Ferrol, que también sumó en su feudo ante el Porriño (4-2). Además, el cuarto clasificado está ya a siete puntos (la UD Ourense), los mismos que sobre el quinto (Alondras).

En la próxima jornada, la SD Compostela visitará el campo del Choco (octavo clasificado), el líder Bergantiños visitará al Ourense C.F., la U.D. Ourense tendrá que acudir al campo del colista Porriño, mientras que el Racing de Ferrol tendrá una difícil papeleta en su visita al campo del C.D. Barco, teniendo los de Valdeorras la necesidad imperiosa de ganar a los departamentales si no quieren alejarse demasiado de los puestos de play-off.