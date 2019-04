2-3. El CD Ibiza se aferra a la lucha por la fase de ascenso

El CD Ibiza sumó ayer tres puntos vitales para mantenerse en la lucha por las plazas de fase de ascenso a Segunda B. Y lo hizo en el campo de un rival directo, el Poblense, que llevaba once jornadas sin conocer la derrota, cuando parecía que lo tenía todo en contra, superando contratiempos que se fueron presentando a lo largo del encuentro y sufriendo hasta el último suspiro. A veces el mayor placer es hacer aquello que la gente dice que no puedes.

Con su triunfo, el equipo ibicenco se mantiene en la quinta plaza de la clasificación, pero se queda a solo dos puntos del conjunto de sa Pobla y distancia más a sus perseguidores, Platges de Calvià y Alcúdia que perdieron sus encuentros.

Se espera un choque de poder a poder y los pronósticos acertaron. Hubo igualdad y dominio alterno en la primera media hora, pero el equipo Antonio Racero tuvo que cambiar de plan, de estrategia y de sistema por las lesiones de Moreno y de Adrián. Entraron Álvaro y Ortiz. Este último fue protagonista nada más entrar en el campo con un certero cabezazo en un lanzamiento de esquina que adelantaba a los visitantes. Pero el Poblense reaccionó de inmediato y Oller devolvía las tablas al marcador antes del descanso.

La sociedad Ortiz- Terán hizo diabluras en la reanudación. Una buena maniobra del primero la culminaba el pichichi del equipo para poner de nuevo en ventaja al conjunto ibicenco. El gol permitió a los de Racero replegarse y hacer lo que más le gusta: salir a la contra y desequilibrar con la calidad individual de sus futbolistas cuando están con las luces encendidas. De nuevo una excelente acción de Ortiz era culminada por Terán para ampliar la renta. Los locales intentaban reaccionar con lanzamientos lejanos a los que respondió con acierto Marcos Contreras.

Pudo llegar la sentencia en otra jugada de Ortiz que dejó pasar Terán y Manu Torres con todo a su favor no acertó con el remate. Terán tuvo el 1-4, pero lo que llegó en los minutos finales fue el gol del Poblense, en una acción en la que se pidió falta previa a Enric, que el colegiado dejó sin señalar y Plomer reducía distancias. Ya en tiempo de descuento el larguero se alió con el Ibiza para evitar el empate.

EL CD Ibiza pudo cantar victoria y aunque Racero no quiere mirar más allá de la próxima jornada, y no esconde su preocupación por la plaga de lesiones, lo cierto es que la victoria de ayer invita al optimismo, pero también a la prudencia. Quedan siete partidos, con cuatro desplazamientos (Calvià, Felanitx, Murense y Constancia) y tres partidos en Can Misses. Los derbis con Sant Rafel y Formentera y el Mercadal.

Sus rivales tienen también duelos directos, así que nada está decidido y las opciones de jugar fase de ascenso en la primera temporada del club en categoría nacional se mantienen intactas. El primer paso nunca te lleva adonde quieres ir, pero te saca de donde estás.

0-1. El Sant Rafel muestra eficacia en Calvià.

Un gol de Raúl Juliá, tras una buena jugada colectiva ,le sirvió al Sant Rafel para ganar en el difícil campo del Platges de Calvià. Tuvo que pelear mucho el equipo de Vicente Román, obligado a un gran esfuerzo defensivo ante un rival, que aspira a los puestos de fase de ascenso y que dominó claramente el choque. Pero esta vez los ibicencos fueron solidarios y tuvieron esa pizca de fortuna que ha faltado en otros encuentros.

La victoria asegura prácticamente la permanencia en Tercera División de un equipo que ha sufrido numerosas bajas en su plantilla a lo largo de la temporada, pero que ha sabido rehacerse, ha acertado con los refuerzos y puede afrontar con tranquilidad la recta final de la competición.