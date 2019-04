El Linares supera con buena nota el examen ante El Palo

Examen superado. El Linares Deportivo ganó por dos goles a uno al CD El Palo, equipo que, salvo sorpresa, también jugará el Play Off. En esta jornada número 37, los de Juan Arsenal tenían otro "ensayo" de cara a la fase de ascenso a Segunda División B, con un oponente experimentado y que defendió muy bien a los azulillos. Los locales fueron mejores en el primer tiempo, marchándose al descanso con ventaja gracias al gol, desde la frontal, de Fran Lara (40'). Todo en un primer acto donde el árbitro anuló un remate de cabeza de Chendo por fuera de juego. "El Tigre" no marcó pero participó de manera activa en las ocasiones.

En el segundo periodo, el oficio de los visitantes complicó la circulación del balón en el Linares que, hasta la entrada en el campo de hombres como Sales o Rubio no volvió a mandar con claridad en el campo. Minutos antes de este nuevo dibujo táctico (4-4-2), Josema no pudo evitar marcar en propia puerta tras un remate de Javi López que se estrelló en el larguero. Era el empate a uno.

No sería hasta el 82' cuando Alex Rubio (que ya había avisado previamente con un fuerte disparo) adelantaba de nuevo a su equipo en el marcador con un "cañonazo" desde fuera de área. Fue un golpeo seco, raso y ajustado al palo imposible para el guardameta Reina. Era el 2-1. Rodri incluso tuvo en sus botas el tercero de la tarde, después de una jugada por la banda derecha en la que colaboraron Iván Sales y Rubio. Sin embargo, el tiro del centrocampista se marchó alto. Estaba el Linares Deportivo entonces con uno más en el terreno de juego con la expulsión por doble amarilla de Nacho Aranda (87').

Con el tiempo cumplido, los malagueños pudieron empatar otra vez de no ser porque Pepe Capitán no culminó su mano a mano con el meta Samu Urbano. Todo en una acción precedida por una falta clara sobre Rodri que el colegiado no señaló. Aunque el susto fue considerable, el partido acababa con final feliz para los azulillos, justos merecedores de los tres puntos por esfuerzo, personalidad y eficacia. Son claros los síntomas que certifican la mejoría del equipo desde hace tres/cuatro jornadas. Es el camino a seguir para llegar con garantías al Play Off.