Mor un motorista en un accident a El Bruc

Un motorista, veí de Barcelona, de 27 anys ha mort aquest diumenge en una sortida de via a la BP-1101 a El Bruc (Anoia), segons ha informat el Servei Català del Trànsit. El motorista ha sortit de la via sol i s'estan investigant les causes, tot i que tot apunta que la causa ha estat una velocitat inadequada. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís ha estat les 12.37 hores i la sortida de via ha estat al punt quilomètric 6,4 de la carretera. Arran de l'accident, s'han activat quatre patrulles dels Mossos, una dotació dels Bombers i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta, són 38 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest 2019 a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

