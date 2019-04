Los vecinos de San Fernando ya están de vuelta en su barrio reconstruido

"Una ilusión que no te lo puedes ni imaginar, una cosa que tengo del cuerpo que no me puede salir, de la alegría y la emoción que tengo": la que habla es Salvadora, una vecina del barrio de San Fernando que se emociona al explicar lo que siente a unas horas tan sólo de que les entreguen las llaves de sus casas en este barrio lorquino que fue íntegramente derribado como consecuencia de los daños sufridos en los terremotos de 2011.

A Juana le entregarán las llaves el miércoles: "A las 10 me dan la llave y sobre las 11.30 o las 12 estaré metiendo muebles para venirme, porque ha sido muy larga la espera", cuenta esta vecina sobre los ochos años que han estado fuera de sus viviendas: el barrio fue desalojado a los pocos días del 11 de mayo y aún tuvo que esperar hasta finales de 2012 para acometer su demolición.

Desde entonces, el proceso no ha estado exento de dificultades, retrasos y obstáculos: "Estamos fuera de nuestras casas, nuestros hijos se han hecho grandes fuera del barrio", señalaba otra vecina, Juani. Salvador recuerda que su nieto tenía seis meses cuando salieron del barrio, ahora su hija Laura vuelve con otra niña de dos meses: "Yo me he criado aquí desde bebé y no he salido del barrio salvo estos ochos años desde el terremoto", explicaba la joven.

Las diferencias entre los propios vecinos a la hora de acometer el proyecto de reconstrucción además de los trámites administrativos, urbanísticos y económicos han prolongado este proceso.

Sin embargo, tampoco han faltado otros contratiempos: desde el retraso por parte de la Comunidad Autónoma en el pago a la construcotra de las cuotas correspondientes a las viviendas que son de su titularidad, a los apuros económicos de muchas familias de este barrio de clase humilde para pagar los alquileres de realojo por los atrasos en las ayudas públicas que se establecieron para los afectados: "Hace dos años que dejamos recibir la ayuda del aquiler. No llega, dicen que está aprobado pero no llega", lamentaba Fina.

"Mañana se empiezan a dar las llaves, el martes y el miércoles también, vamos a terminar lo que empezamos hace ocho años", informaba el presidente de la asociación de Vecinos, Fernando Roldán, sobre este duro proceso de reconstrucción de 230 viviendas repartidas en 9 bloques de edificios.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, junto al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, han participado también en la convivencia en este barrio en el que la Comunidad Autónoma dispone de 20 viviendas y el Ayuntamiento de otras 50. En el caso del Gobierno regional, se destinará a alquiler social mientras que la intención del consistorio es el desarrollo de un Plan de Vivienda Joven.

"Los vecinos de San Fernando son ejemplo de superación y esperanza para la nueva Lorca", ha dicho Fernando López Miras. Por su parte, Fulgencio Gil ha señalado que con la culminación de la reconstrucción de este barrio se da por concluido también la reconstrucción de Lorca tras la catástrofe de 2011.