Baskonia arrolla a un UCAM Murcia muy inseguro en la pista

Dos derrotas consecutivas con sabores bien distintos. La semana pasada el UCAM caía en la cancha de Fuenlabrada dando muestras de competitividad. Sin embargo, este fin de semana las sensaciones distan mucho del 'Efecto Sito' en los jugadores tras perder en casa ante Baskonia. El equipo desapareció en el último cuarto y las acciones de confianza se diluyeron conforme pasaron los minutos. En resumen, un partido para olvidar y la primera mancha en el currículum de Sito en el banquillo universitario.

Vildoza fue uno de los artificieros que detonaron la canasta del UCAM junto a Voigtmann, que sumó 22 puntos en el encuentro. Booker, Oleson, Rojas, Soko y Mitrovic fue el quinteto inicial de los murcianos, que vieron como en cinco minutos Sito tuvo que cambiar los esquemas para parar la sangría anotadora de Baskonia (8-16). Lecomte, Rudez, Cate y Radoncic entraron es escena y un participativo Lecomte -recién llegado a la escuadra universitaria- remaron en favor de una esperada remontada que nunca llegaría (16-24).

El guion parecía cambiar en el segundo cuarto, pero tan solo fue un espejismo. Gracias a la buena disposición de Radoncic y un enchufado Lecomte, el UCAM se puso a dos puntos. Esa fue la renta más corta entre ambos equipos en el partido. Una gran defensa local permitió que quedase todo por decidir al descanso (38-43).

Sin embargo, en el tercer periodo, el UCAM se fue del partido y acusó un agujero en defensa que se acrecentó por los 25 puntos tras pérdidas locales. El buen contrataque de Kirolbet Baskonia apretó el aro con tiros de tres liberados, además de las buenas y fluidas transiciones que terminaron por sacar a los de Sito del partido. Sin que sirva de precedente, el arbitraje también estuvo marcado por la polémica. La rigurosidad con la que se midieron algunas accciones en contra del UCAM perjudicaron seriamente a los universitarios, incluso Sito recibió una técnica que permitó a los vitorianos dar un 'mazazo' en la mesa del tercer cuarto 55-66. Booker estuvo practicamente desaparecido en el encuentro, tan solo ocho puntos ayudan a no calificar como desastre el partido que hizo. Si bien es verdad que el americano es capaz de lo mejor cuando está centrado y con confianza, su poco acierto a canasta y las malas elecciones de tiro condenaron al UCAM.

Los puntos siguieron sumándose en el luminoso del Palacio y la bocina final solo pudo lucir el 75-86. Sobre la pista, un equipo que debe levantar cabeza para viajar hasta Tenerife en la próxima jornada.

El MONUMENTAL ENFADO DE SITO ALONSO EN RUEDA DE PRENSA

El entrenador madrileño llegó a su límite tras ver el partido que hicieron sus jugadores. También él se incluye. Estamos acostumbrados a buenos ejercicios de autocrítica de Sito, pero en esta ocasión no pudo hacer más que ser un mero espectador con lo que se vio en la pista. Ni siquiera los jugadores pudieron remendar el roto que hizo Baskonia.

Sobre los árbitros ha dicho que "no me apetece nada hablar sobre el arbitraje. Es el día que menos me apetece y que más me da igual". En referencia a sus pupilos, ha añadido que "los únicos que han cumplido con lo que se les pedía, han sido los aficionados, la afición. Lecomte ha estado bien, pero no es suficiente. Ante las abultadas pérdidas, que han marcado el devenir del choque ha recalcado que "jugar con 24 pérdidas, cuando 7 de ellas son en contraataques fáciles, me preocupa mucho. Hay muchas cosas que están habladas y los jugadores las hacen habitualmente. Hay que reflexionar".