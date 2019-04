Caparrós anuncia que padece "leucemia crónica"

Joaquín Caparrós confirmó todos los rumores que se habían extendido, en las últimas horas, en diferentes foros. En rueda de prensa, visiblemente emocionado, y con la presencia del presidente, José Castro, y el Director Deportivo, Monchi, explicó. "Tengo que explicar algo. Ya sabéis que siempre he dicho que tengo la sangre roja. En este caso, la roja y la blanca están peleando y tengo diagnosticada una leucemia crónica. No necesito tratamiento y puedo seguir con mi trabajo, por mucho tiempo si confían en mí. No voy a hablar más del tema".

Seguir leyendo