La imagen de San Pedro donada a los Salesianos procesionará en el misterio del Prendimiento

Un grupo de fieles ha donado a la Comunidad Salesiana de Úbeda una imagen de San Pedro que se ubicará en el Santuario de María Auxiliadora para ser venerada. En estos momentos, la congregación termina de estudiar la posibilidad de que la obra del sevillano Jesús Cepeda pueda formar parte del misterio del Prendimiento este próximo Miércoles Santo tras la petición de la Cofradía Sacramental.

"Es una de las intenciones que tenía el grupo de donantes si llegaba a tiempo, que enriqueciera el grupo escultórico de Jesucristo en su Prendimiento. Así que es posible, aunque aún no lo es 100% porque estamos ajustando unas cosas todavía. Pero ya existe una relación con la Hermandad para que suceda. Nos han solicitado esa posibilidad y nosotros, la Comunidad Salesiana que somos los propietarios, hemos visto bien que sea así. La imagen es patrimonio de la congregación, pero entiendo que si hay una petición razonable, sensata será posible", ha comentado el director de Salesianos Úbeda, Marco Vázquez, en una entrevista en primicia con Radio Úbeda.

El hermano mayor del Prendimiento, Pedro Padilla, ha explicado que están a la espera de la respuesta por parte de la Casa Salesiana porque, aunque, dice, "llevamos mucho tiempo tras esta petición hay que seguir unos pasos" para hacer las cosas bien. Padilla, reconoce, es optimista, pero es un proceso con unos tiempos que se deben respetar para que prospere, subraya.

La bendición ha tenido lugar esta mañana, a las 11:30 horas, en la iglesia del Colegio Santo Domingo Savio con todos los alumnos de Secundaria. Según ha comentado Vázquez, durante un tiempo San Pedro estará situado en la zona izquierda de la iglesia, antes de la puerta de salida al patio, aunque la idea es que "forme parte de un conjunto más global y compartir protagonismo con otras imágenes de la casa".

"Es un santo con devoción profunda y arraigada en nuestra ciudad incluso hay barrios, plazas e iglesias dedicas a San Pedro. Y también en nuestro caso es una referencia papal. Para la familia Salesiana no es una figura anecdótica, está muy presente en nuestra espiritualidad. Y a todo esto se le suma que puede enriquecer el patrimonio de la casa. Puede ser interesante para los fieles que se acercan cada día y cada fin de semana a misa", ha explicado Marco Vázquez.

El proyecto, según ha relatado, ha surgido a través de personas muy cercanas a la Comunidad que han considerado oportuno realizar diferentes donativos para encargar la imagen. "La congregación lo que ha hecho ha sido comprar la imagen a raíz de esos donativos. Para nosotros es fantástico. Son donantes anónimos, muy cercanos, que tienen han tenido el gusto", señala el director.

Imagen de San Pedro, obra del escultor e imaginero Jesús Cepeda / Jesús Cepeda

La imagen la ha realizado el escultor e imaginero sevillano Jesús Cepeda, antiguo alumno del Colegio Salesiano de la Trinidad de Sevilla. El hispalense, dice, apuesta por un estilo renovado en la escultura e imaginería religiosa. Se empezó a formar en la Academia de Juan de la Cruz y años más tarde, ingresó como aprendiz en el taller de Jesús Méndez Lastrucci. Entre sus trabajos más destacados de la imaginería religiosa se encuentra la Virgen del Desconsuelo (Colmenar de Oreja, Madrid), el Nazareno de Pasión (Punta Umbría, Huelva), el Querubín portador del Bastón de Mando de la Alcaldesa Perpetua (Arjona, Jaén) y la imagen de Claudia Prócula (colección privada). Además, también ha restaurado exitosamente las imágenes titulares de la Hermandad de los Negros (Setenil de las Bodegas, Cádiz).

La imagen de San Pedro es una obra confeccionada en madera real de cedro de 180 centímetros. "Es bonito que quien me vio crecer y me inculcó el amor a María Auxiliadora y Don Bosco, sea ahora, tras los años, quien me dé la oportunidad de expresarme también con mi trabajo", ha escrito Cepeda en sus redes sociales.