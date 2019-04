Buscando estabilidad laboral

Un total de 7.550 personas estaban inscritas hoy para realizar el examen oposición con el objetivo de conseguir una de las 162 plazas de auxiliar administrativo en la sanidad aragonesa. Como suele ser habitual, al final han sido menos los aspirantes: en concreto se han examinado 4.177, el 55,3% de los que se habían inscrito. Supone que para cada vacante hay 25 aspirantes.

Minutos antes de que comenzará el examen, a las puertas de la Facultad de Derecho en el campus de la Universidad, algunos de los opositores reconocían que no iban muy preparados. Dos jovenes explicaban que "entre unas cosas y otras, se les había echado el tiempo encima ". Otra joven dijo que se presentaba para "ver como es el examen, para que en próximas oposiciones se la puedan preparar mejor

Sacar tiempo es complicado

Más de un opositor ( sobre todo opositoras) han comentado que no es fácil, en muchos casos, estudiar una oposición cuando trabajas y tienes una familia: "No las llevo muy bien preparadas, pero es que trabajando es muy complicado, y más si tiene dos hijos. La gente que no trabaja puede sacar más tiempo y lo tiene un poquito más facil". nos decía una madre

Otro opositor nos contaba que tiene trabajo, pero que su objetivo es sacar la plaza de auxiliar "para tener algo mejor, con mayor tranquilidad y no teneer que trabajar los fines de semana". Un joven de 23 años se ha presentado con esperanzas, explica que llevaba más de un año estudiando: "terminé hace poco el grado superior de administración y quiero pensar en un futuro que permita vivir sólo, comprarme un coche y no tener que depender de la ayuda de mis padres", ha afirmado