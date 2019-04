Owona se sincera en Carrusel

Lucien Owona, indiscutible en las últimas jornadas en la alineación rojiblanca, atendió al Carrusel Deportivo después de la acción más polémica del Extremadura-Almería, donde el colegiado le señaló penalti por supuesta falta a Alberto Perea. En un principio parecía infracción clara del central, pero en las repeticiones aparecen serias dudas respecto a la jugada. El camerunés fue muy claro en la Cadena SER: “En el momento de la jugada quito la pierna, pero el árbitro tuvo dudas. Pensaba que le iba a sacar amarilla a Perea por tirarse. No es penalti. La gente no paró de llamarme para decirme que no es falta”. En su cuenta de Instagram, Lucien subió dos vídeos con la polémica, en la que se ve el agarrón a Giménez en el tramo final dentro del área. En esta ocasión no se decretó pena máxima y el futbolista no entendía así; “El árbitro tiene que estar más cerca de la jugada. Esperaba un partido así, y que podían pasar situaciones como la del penalti. Lo de Álvaro Giménez es un agarrón de locos. Esa acción es más del auxiliar, porque el árbitro está lejos de la jugada. Es clarísimo”.

Cabeza fría

Lo repitió mucho Owona en su comparecencia en el Carrusel. Lamenta de nuevo la falta de gol que viene privando al Almería de conseguir más victorias en el último tramo de Liga. Quiere olvidar cuanto antes el pinchazo de Almendralejo: “Tuvimos más ocasiones que ellos, pero no llegamos a materializar. Hay que aprender, seguir adelante y tener la cabeza fría”. Cinco jornadas lleva sin vencer el Almería, alejándose a ocho puntos de la zona de Play Off. El defensa no se escondió y apuntó que es la hora de los valientes, de saber competir por un sueño: “Estamos en una mala racha. Ahora se tienen que ver los jugadores que los tienen bien puestos y sacar todo el orgullo. Hay que ganar ya un partido y despegar”.

Pero para mantener viva la llama de la ilusión, tiene que volver el gol y las victorias. Ya no existe el margen de error y Owona espera reaccionar: “Hay que enganchar tres jornadas ganando y estaremos ahí. Competiremos hasta el final. Mi idea es ir cada semana, no meterse en la cabeza tanto jugar el Play Off”.

Señala que a algunos jugadores les puede pasar factura la presión que puede generar meterse arriba: “Competir siempre, clave, no empezar a mirar quién va sexto, porque a algunos les puede generar presión y no lo vamos a conseguir. Con cabeza fría se puede lograr todo”.