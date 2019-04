El Numancia vuelve a naufragar a domicilio y se complica la permanencia

El Numancia volvió a pinchar en hueso fuera de casa, en Tarragona, recayendo en su pecado capital: encajar al principio y al final, ya que Uche marcó a los cuatro minutos y Kanté en el 94. Con 1-0, David Rodríguez falló un penalty. El equipo de López Garai tuvo la pelota, la movió, pero sin velocidad ni profundidad, y acabó sucumbiendo ante un Nástic que aún sueña con una permanencia que el Numancia se ha complicado en estas últimas semanas.

ficha técnica Nàstic de Tarragona: Bernabé; Fali (Salva Ferrer, m. 61), Noguera, Mikel; Pipa, Thiouné, Imanol García, Palanca (Cotán, m. 63), Abraham; Uche (Kanté, m. 78) y Luis Suárez. Numancia: Juan Carlos; Markel (Borja Viguera m. 75), Pichu Atienza, Carlos Gutiérrez (Yeboah, m. 54), Marc Mateu; Escassi, Diamanka, Gus Ledes (Dani Nieto, m. 86), Higinio, David Rodríguez y Fran Villalba. Goles: 1-0, m. 4: Uche; 2-0, m. 94: Kanté. Árbitro: Vicandi Garrido (Comité Vasco). Amonestó a Thiouné, Abraham, Palanca, Fali y Uche (Nàstic) y a Atienza (Numancia). Incidencias: 4.118 espectadores en el Nou Estadi.

Tras unos breves instantes de tanteo con el Numancia intentando atacar fue el Nàstic el al cumplirse el minuto 4 marcó el 1-0. Un cabezazo de Thiouné no logró despejarlo Carlos Gutiérrez y si lo aprovecho Uche para con un gran control quedarse solo delante de Juan Carlos y batir al portero rojillo. Segundos después la mala cesión de Atienza para su portero estuvo a punto de aprovecharla Uche, pero Juan Carlos espejo a tiempo. y el conjunto catalán crecido buscaba el segundo, con un disparo de Pipa que golpeó en la defensa y se marchó a córner. Y otra vez apareció hucha para cabecear desviado. No se había llegado al minuto 10 y el Numancia pasaba muchísimos más apuros de los esperados. Poco a poco el Numancia se iba estirando, combinando y moviendo el balón, y en una de sus aproximaciones Higinio cayó derribado en el área y el árbitro pito la pena máxima. David Rodríguez lanzó fuera desde los once metros. Mazazo para los rojillos que veían cómo se escapaba una buena ocasión. Respondía el Nàstic, con un lanzamiento de falta de Fali que se estrelló en la barrera. Una buena incursión de David Rodríguez por banda izquierda llegó al área donde Higinio quiso dejar de primeras a Diamanka pero el senegalés no logra controlar el balón. Fran Villalba disparo desviado tras un buen pase de David Rodríguez culminando un robo y rápida transición de los sorianos. Cuando el Numancia imprimía velocidad en sus jugadas de ataque lograba crear peligro, pero le costaba coger ese ritmo. Un maravilloso pase por alto de Fran Villalba al desmarque de Higinio no logró engancharlo bien con la zurda el delantero murciano y el balón se marchó muy desviado. Al filo del descanso de nuevo Higinio disparó fuera esta vez con una volea a la media vuelta dentro del área. Al descanso se llegó con el Numancia siendo incapaz de crear una ocasión clara y con el Nàstic muy peligroso en los últimos metros pero también sin remate.

Arrancó la segunda mitad y fue el Nàstic el que de nuevo quiso hacer daño. El central numantino Carlos Gutiérrez tuvo que despejar tres balones peligrosos dentro del área pequeña. El Numancia volvía a tocar y tocar, pero sin ninguna profundidad, lo que beneficiaba a los locales. Una de las largas posesiones sorianas la culminó Escassi con un disparo blando desde la frontal, fácil para Bernabé. López Garai quiso cambiar la dinámica: Metió a Yeboah por Carlos Gutiérrez. Pero ante la tranquilidad Soriana, la velocidad tarraconense, con Luis Suárez buscando el marco visitante, pero topándose con un atento Pichu Atienza, que truncó la incursión del colombiano. El cafetero lo intentó luego con un disparo raso desde la frontal, que se fue a centímetros del poste derecho de Juan Carlos. El tiempo transcurría en contra de los sorianos que seguían sin encontrar la fórmula para buscar la igualada. Eso sí, con un par de centros laterales del costado derecho obligó al portero local a despejar ambos envíos. Incapaz el Numancia de dar continuidad a su juego y sin profundidad, empezaba a aflorar el nerviosismo. El Nàstic olía la sangre y quería rematar la faena. Cotán lo probó desde la frontal, pero Juan Carlos detuvo el disparo. El capitán Abraham llegó también, incorporándose desde el lateral, culminando con un derechazo desviado, con el que pudo lesionarse. Tímidamente el Numancia se acercó al marco de Bernabé, con un centro de Villalba y cabezazo forzado de Diamanka. Y otra vez Luis Suárez, dentro del área soriana, buscó portería, pero sin ángulo chutó al lateral de la red. Desesperado el Numancia, tranquilo el cuadro catalán, llego el minuto 90, con 4 de alargue. Luis Suárez pudo sentenciar pero no supo superar en el mano a mano a Juan Carlos. Con el Numancia volcado, Luis Suárez se anticipó a Atienza en la medular, le robó la cartera a Atienza y volvió a plantarse delante de Juan Carlos que volvió a ganarle la partida en el mano a mano pero el rechace le cayó a Kanté, que no desaprovechó a portería vacía para hacer el definitivo 2-0 con el que se cerró el partido.