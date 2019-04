El Día Internacional del Pueblo Gitano se conmemora el 8 de abril. Esta fecha recuerda el Primer Congreso Mundial romaní/gitano celebrado en Londres el 8 de abril de 1971 en el que se instituyó la bandera y el himno gitano.

La bandera es verde y azul, simbolizando el cielo y el campo, con una rueda de carro roja en el centro, que simboliza el camino desde la India y la libertad. El himno gitano, Gelem, gelem (Anduve, anduve), fue compuesto por Jarko Jovanovic y recuerda a los gitanos y gitanas víctimas del nazismo.

Desde hace unos años la fecha del 8 de abril está adquiriendo gran notoriedad, sirviendo de ocasión para distintas celebraciones y comunicaciones por parte de múltiples instituciones nacionales e internacionales.

Hoy hemos contado en nuestro programa con la participación del empresario algecireño José Luis Lara, orgulloso de ser Gitano. "Yo he puesto ese comentario para que todo el mundo lo lea. Cuando hay algún día internacional se anuncia y aparece en los informativos. Todavía, salvo vosotros, no he escuchado nada referente al Día Internacional del Pueblo Gitano".

Lara dice que era su obligación estar en la radio, "he venido porque creo que es mi obligación, hay mucha gente que necesita que se hable del Pueblo Gitano". También ha recordado que en la Pragmática de 1499 se indicaba que "Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y señoríos... que vivan por oficios conocidos... o tomen vivienda de señores a quien sirvan... Si fueren hallados o tomados, sin oficio, sin señores, juntos... que den a cada uno cien azotes por la primera vez y los destierren perpetuamente de estos reinos, y por la segunda vez que les corten las orejas, y estén en la cadena y los tomen a desterrar como dicho es..."

José Luis Lara entiende que hoy en día afortunadamente hay una integración total. "Yo siempre he estado muy concienciado con este tema. Cuando me dieron la Medalla de la Palma de la que me siento muy orgulloso, hablé durante 5 minutos y hablé de los gitanos. Para mi es muy importante".