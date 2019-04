PSPV y Compromís insisten en que Alicante no puede seguir 'partida en dos'

Este lunes el PSPV-PSOE se ha dado cita para hablar del Parque Central y la situación de la capital alicantina como nodo de comunicación de la provincia frente a la estación Términal de ADIF en Alicante. El candidato a la alcaldía, Paco Sanguino, considera "incomprensible" que el PP bloquee la construcción del Parque Central cuando se votó en Pleno instar al los populares a desbloquear esta agenda.

Dice Sanguino que "no se puede entender" que hasta hoy, los barrios de Florida, Ciudad de Asís y San Blas bajo, continúen "separados por un muro" y acusa al PP de "generar" problemas, tras su negativa a firmar la adenda con ADIF para la construcción del Parque Central, para después presentarse como los salvadores.

Y asegura que firmar la adenda, redactada por el ministro de fomento con Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna, "es lo mejor" porque desbloquea el 88 % del proyecto. Por eso no se entiende la negativa del alcalde Barcala. Insiste en que la adenda "no impide absolutamente nada" y además "no se pone en marcha hasta 2024".

Sanguino ha estado acompañado por el candidato al Congreso por Alicante, Hérick Campos y la candidata a Les Corts, Sandra Martín. Ambos han puesto en valor otras actuaciones en infraestructuras impulsadas por los socialistas como la Vía Parque o el túnel de la Serra Grossa del TRAM.

En la misma línea se pronucia Compromís en Alicante que reclama al alcalde Barcala que "haga caso" tanto a la oposición como a los vecinos y firme la adenda. El portavoz local Natxo Bellido, también candidato a la alcalída, recueda que las obras no empezarían "como pronto" hasta el año 2024, por lo que pide que mientras tanto se "adecente" la zona del futuro Parque Central y se habiliten viales que conecten los barrios afectados.