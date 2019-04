El jugador del Hércules CF, Pol Roigé, comentó, tras la primera sesión de entrenamiento de la semana, que en el vestuario del equipo alicantino son conscientes de que el encuentro de la próxima jornada ante el Ejea será "una guerra por las condiciones del campo y lo mucho que se juega el rival".

"Ya sabemos cómo está el grupo y que cada partido es complicadísimo. vamos mentalizados para competir y sacar los tres puntos", dijo el catalán, quien admitió que al equipo le quedó una sensación "extraña" tras empatar ante el Alcoyano con diez jugadores.

"Dimos la cara y sumamos. Estamos a la misma distancia del primero (Atlético Baleares) y un poco más lejos del quinto", señaló el extremo, quien añadió que el Hércules no está obsesionado con alcanzar el liderato porque el objetivo es "el partido a partido".

"Si podemos ser primeros, mejor. Queremos estar lo más arriba posible", afirmó el atacante, quien admitió los problemas ofensivos del Hércules, que solo ha anotado treinta dianas, durante la temporada.

"Desde el principio nos cuesta hacer goles y no materializamos las ocasiones. Debemos mejorar para trabajar eso", admitió el jugador barcelonés, quien garantizó que pese a todo el Hércules está "en buena dinámica y confiado" en sus opciones de ganar al Ejea.

Roigé se mostró sorprendido por el desplome clasificatorio del Lleida y asumió que debe trabajar "día a día" para mejorar y logra anotar su primer gol. "No es que me incomode no haber marcado aún, pero los atacantes tenemos que buscarlo", dijo.