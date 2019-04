Las cuentas de la discordia

La intención del equipo de gobierno de llevar a pleno un nuevo intento de aprobar los presupuestos está detrás de la decisión de Sergio Ortega de solicitar ser concejal no adscrito. Como les avanzábamos hace unos días en Radio Aranda las complicaciones que podría generar la prórroga de los actuales presupuestos que ni siquiera añadiendo los remanentes cubre todo el gasto comprometido para inversiones el equipo de gobierno apuesta de nuevo por aprobar unas cuentas ajustadas a eta ejercicio. Tras esta propuesta, bien al contrario, Sergio Ortega entrevé otros objetivos menos limpios. El hasta ahora concejal del RAP avanza que este grupo político cambiará de opinión y votará a favor de los presupuestos. Un criterio con el que Ortega está en desacuerdo porque considera que a dos meses de celebrarse elecciones municipales el próximo equipo de gobierno debería tener las manos libres para decidir sus prioridades presupuestarias. Pero Ortega va un paso más allá y denuncia que tras el empeño por aprobar unas nuevas cuentas hay intenciones no demasiado claras, que, o bien ocultan intereses personales o bien suponen un intento de desprestigiarle, tratando de hacerle responsable de que no puedan pagarse convenios o subvenciones.

El hasta ahora concejal del RAP dice que es hora de denunciar situaciones que considera poco éticas, aunque puedan ser legales, como que el concejal de Hacienda, que también forma parte de la comisión de obras y urbanismo, tenga vínculos laborales con una empresa que mantiene contratos con el ayuntamiento. “A mí, personalmente, no me parece ético, no me parece moral, aunque sea totalmente legal”

Ortega argumenta que ante esta situación prefiere quedarse como concejal no adscrito a marcharse y dar paso a otra persona que represente al RAP para frenar el intento del equipo de gobierno de aprobar estas cuentas por criterios que no le quedan claros. En cualquier caso recuerda que su postura no es determinante en este asunto, aunque sí obliga a Ciudadanos a tomar postura, porque solo si el grupo naranja vota a favor podrán salir adelante las cuentas del 2019, ya que no sería suficiente con una abstención.

El concejal de Hacienda, Emilio Berzosa, por su parte, recuerda que han sido los servicios técnicos y económicos del propio ayuntamiento quienes respaldan que aprobar un nuevo presupuesto es la mejor opción para abordar las complicaciones que ahora mismo genera la aplicación de unas cuentas prorrogadas. En cualquier caso y ante la denuncia directa sobre su situación particular recuerda que tanto él como otros concejales se abstienen de tomar decisiones en asuntos que pueden afectar a las empresas con las que trabajan, incluso ausentándose de las sesiones en las que se abordan dichos asuntos.