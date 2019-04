Rivas: "Impresionado por las muestras de cariño, no esperaba un recibimiento así"

Este fin de semana el Real Oviedo celebró la fiesta de su 93 aniversario y, como es habitual en los exteriores del Carlos Tartiere, hubo diferentes actos entre los que se enmarcó la entrega del Trofeo Herrerita al oviedista del año. El galardón que otorga la Asociación de Peñas Azules del Real Oviedo en esta ocasión cayó en manos de Antonio Rivas, el que fuera jugador azul entre 1989 y 1998, y también técnico durante 2003 y 2006.

Desde Radio Asturias nos hemos puesto en contacto con el manchego para hablar del premio, el cual agradece a toda la afición: "Fin de semana intenso y de agradecimiento. Han sido unos días donde he quedado impresionado por las muestras de cariño. Me sobrepasó, no me esperaba un recibimiento así. Me puse blandito, hay que reconocerlo. Al final son muchos años acompañados de muchísimas viviencias. Se te pasan tantas cosas por la cabeza que te quedas nublado. Mucho más que agradecido".

"Intenté aprovechar el poco tiempo. Buscas ver a la máxima gente aunque siempre te queda alguien. Quedé para comer, hablar de fútbol y hacer nuestras quinielas. En ese sentido muy agradable. Luego la respuesta de la afición en la carpa, y después nos fuimos al verde, donde solo se sacó un punto cuando todos buscábamos los tres", añadió Rivas sobre su rápido paso por Oviedo.

"No queda más remedio que seguir. Sabemos que la Segunda es una competición larga. La semana que viene es el Reus, un partido de tres puntos. Y luego el Córdoba en casa. Se podía ver un futuro donde hubiera un enganchón que te metiera en promoción. Una vez que te metes ahí, con esta masa social, es como si te metieran un depósito de gasolina que te hace volar. Vamos a esperar que pueda suceder y, una vez que se enganche ahí, irá hacia adelante de forma definitiva", comentó Antonio sobre la situación del primer equipo tras el empate frente a Las Palmas.

"Es una categoría donde en dos o tres jornadas te varía mucho la situación. Tienes que ser muy estable en lo emocional. Ni en una semana estás arriba ni en la otra has desechado toda la competición. Hay que seguir cada domingo, cada partido", analizó el exjugador del Real Oviedo.

Uno de los momentos claves del partido frente al conjunto canario fue el error de Nereo Champagne que acabó siendo el 1-1 definitivo en el minuto 91: "El más perjudicado es él. Pero no se puede analizar una acción en tantas jornadas de competición, vamos a valorarle por lo que ha hecho durante toda la temporada, que está siendo muy buena. Es un portero que transmite mucha seguiridad y yo que he sido defensa te digo que es muy importante. Vamos a quedarnos con todo lo que ha ido aportando que es muy bueno. Y la gente lo sabe. Puede haber errores, el campo estaba mal... sabemos que con estas circunstancias para los porteros hay problemas. Se queda en anécdota y no hay más".

Por último Rivas tuvo palabras para Jimmy: "Le vi con desparpajo. Él siempre se mostraba en la salida de balón y eso ya es importante. Te hace ver que es un jugador con personalidad, que asume el juego y quiere el balón. Es cuestión de tiempo, de confianza y que las cosas vayan saliendo. Es importante. A los chavales de abajo hay que ayudarles, apsotar y dándole cosas. Creo mucho en el trabajo de cantera".