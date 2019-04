UBE adquiere una participación mayoritaria de la empresa Repol

UBE Corporation Europe, la filial europea de UBE Industries, ha adquirido una participación mayoritaria de la empresa Repol,l fabricante español de compuestos plásticos, que permitirá a la compañía nipona instalada en Castellón tener complementariedad en el mercado del nailon 6 -un negocio en crecimiento- y acceder al desarrollo de productos con resinas que no empleen nailon en su composición.



UBE Corporation Europe ha suscrito con la empresa española un acuerdo para la transferencia de acciones, según han informado este lunes fuentes de UBE desde su planta de Castellón, que no han precisado el importe económico de la operación.



Repol, con sede en la población castellonense de Almassora, es fabricante de compuestos de plásticos de ingeniería que emplean nailon 6, nailon 66, polipropileno, poliacetal y otras materias primas, utilizadas principalmente para componentes de automóvil, pero también en las industrias eléctrica y electrónica.



En virtud del acuerdo para la transferencia de acciones, UBE Corporation Europe ha adquirido una participación mayoritaria del capital de Repol a finales de marzo de 2019, con el asesoramiento financiero de DC Advisory.



El Grupo UBE ha posicionado el negocio de nailon 6 como un segmento de crecimiento activo y por ello está impulsando actualmente en el mercado tanto las aplicaciones de extrusión, donde los productos de la empresa cuentan con una ventaja competitiva, como las aplicaciones de inyección.



La operación permite una complementariedad en el mercado del nailon 6, al mismo tiempo que facilita a UBE el acceso a las tecnologías de compuestos de Repol y sus capacidades de desarrollo de productos con resinas que no emplean nailon en su composición.



Asimismo, las tecnologías de reciclaje de Repol "serán un activo para el futuro desarrollo comercial ante regulaciones medioambientales más estrictas con los materiales plásticos de envasado", señalan desde UBE.



Por su parte, desde Repol han señalado que su integración dentro del Grupo UBE "generará sinergias que repercutirán en la optimización de sus procesos e instrumentos de gestión, con un impacto directo en la mejora de la satisfacción del cliente".



Asimismo, permitirá "complementar las carteras de productos y mercados geográficos" e igualmente "se potenciará la logística, adquisición de materias primas y la mejora de la productividad mediante la colaboración entre ambas sociedades".



Esta integración, según Repol, "abre también nuevas posibilidades en el campo del I+D, especialmente en el área de la inyección y de la extrusión de plásticos, así como en el estudio de actividades de economía circular y reciclaje".



La empresa mantendrá su razón social, identidad y marca, "así como todos sus valores esenciales, tales como orientación al cliente, flexibilidad y agilidad", han indicado fuentes conocedoras de la operación. EFE

