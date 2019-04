Sobre lo que nos cuestan los viernes sociales

Hace apenas unos días, el cuatro de abril, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, informaba del coste de los ‘viernes sociales’ de Sánchez, asegurando que el montante del conjunto de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros desde que se anunció el adelanto de las elecciones, no llegaba a los mil millones de euros en 2019, y no suponía por tanto, una grave afectación al déficit previsto por el Gobierno.

A mí me salían otras cuentas: alrededor de 2.800 millones sólo en 2019. La mayor parte de ese coste es resultado del Real Decreto Ley de medidas de ámbito laboral, aprobado en marzo, por 1.611 millones, de los que 1.263 se destinan a financiar el subsidio por desempleo a los parados mayores de 52 años, una medida que la propia ministra del ramo ha reconocido es en la práctica una suerte de renta vitalicia. Al decreto de medidas de ámbito laboral hay que sumar el coste de la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, más el pago de la cotización de las cuidadoras no profesionales de dependientes, y la recientísima aprobación el pasado viernes de un plan de choque contra el desempleo de larga duración, criticado incluso por los sindicatos porque carece de continuidad más allá de tres años y es bastante inconcreto. En total, el coste de los tres años presupuestados del plan es de más de cinco mil millones, que si se suman a todo lo anterior suponen tres años de afectación al déficit en entre dos y tres décimas. Que no es moco de pavo.

¿Porque la AIREF no da estos datos? Sencillamente porque en su anuncio no se incluyó el coste del subsidio para parados, que el Gobierno retiró para volver a aprobar el viernes pasado, después del informe. No creo que nadie considere que está mal afrontar el drama de los parados de larga duración. Pero hay que asumir que quienes van a resolverlo son nuestros hijos y nietos, que pagarán los excesos de una deuda metastásica, y no un Gobierno que se ha especializado en hacer malabarismos con las cuentas.